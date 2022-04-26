疫情放緩帶動投資產品業務好轉 滙豐邵偉信：加息帶動淨息差復甦
撰文：詹詠渝
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滙豐控股﹙0005﹚今日﹙26日﹚公布今年首季業績後，舉行分析員及媒體會議。集團財務總監邵偉信表示，投資產品分銷業務收入按年下跌，一是由於市場投資氣氛淡靜，令股市交易活動按年減少，期內股票經紀交易量減半；二是受疫情影響，分行在首季大部份時間都關閉，影響零售業務。「期內香港基金零售銷售下跌30%，預計隨疫情放緩，相關業務將於第二季好轉」，並對未來幾季表現感樂觀。
美國聯儲局加息步伐明確，儘管邵偉信沒有預測未來加息幅度，但稱現時部分市場利率水平較2019年時還高，料將帶動未來淨息差迎來強勁復甦。「利息上升同時意味通脹上升，目前透過削減開支控制相關風險的措施有效。」
邵偉信指出，集團作出的2.5億美元信貸損失調整，已考慮到俄烏戰爭的影響，除非戰事局勢和俄羅斯業務出現戲劇性變化。此外，內房市場環境不明朗，就算流動性壓力已較去年年尾大幅改善，但基本面仍然疲弱，預期今年信貸損失提撥將恢復至平均貸款額30個基點的預測。
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