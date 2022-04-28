綠色零售債券｜富途︰比iBond熾熱籲全家出動　耀才︰多數申購5手

【綠色零售債券／綠債／綠債2022】綠色零售債券周二（26日）正式接受香港市民認購，綠債與iBond同樣跟通脹掛勾，保底息率為2.5厘，發行額已由60億元提升至最多200億元，市場料吸引超過70萬人申請。

滙豐︰首日認購反應熱烈

滙豐發言人表示，綠色零售債券開售首日認購反應熱烈，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。另外，為推廣綠色投資，客戶於認購期內透過滙豐流動理財應用程式成功開立投資戶口，於滙豐流動理財應用程式或網上理財成功認購並獲分配綠色零售債券，滙豐會透過與全球植樹造林慈善機構One Tree Planted的合作計劃，代表客戶於印尼種一棵樹，讓客進行投資理財時，亦能為保護環境出一分力。

該行補充，由即日起至5月6日下午2時，客戶可透過滙控的網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，並可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費 (於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間) (優惠期至2022年6 月30日)。

恒生：平均認購金額逾8萬

恒生銀行（0011）客戶平均認購金額超過8萬元，平均每人認購超過8手綠債。恒生銀行表示，首日認購反應熱烈，約有七成客戶透過恒生e-banking網上認購。

耀才證券︰申購手數大多數是5手以上

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，綠債開售反應，認購額及人數已經接近8,500人申請，申購手數大多數是5手以上。

信銀︰最高認購金額為50萬元

中信銀行(國際)表示，於綠色零售債券認購首日（26日），客戶之平均認購金額超過9萬港元，最高認購金額為50萬元。中信銀行(國際)就綠色零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

工銀亞洲︰人均認購金額約11萬元

工銀亞洲表示，首日認購反應熱烈，接獲不少客戶查詢，最高認購金額約500萬元(即500手)，每人平均認購金額約11萬元(即11手)，與去年iBond認購熾熱反應相若，預計認購期內表現持續理想。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，綠色零售債券作為投資者防守型的資產配置工具，最低息率高達2.5厘，且每半年派息一次，回報穩定，因而對大部分投資者而言具一定吸引力。而綠色零售債券作為通脹掛鈎債券，以浮息計收益率相對較為吸引。

中銀﹕8成客戶以電子渠道認購

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，綠色零售債券首日認購反應熱烈，客戶經電子渠道認購佔比近8成，其中經手機銀行申請人數較去年第八批iBond上升超過3成，而線上平均認購為7手。是次零售綠債的最低回報已上調至2.5%，加上市場預期通脹緩緩升溫，客戶取得更高的浮式回報機會亦會增加，對追求穩健收益的投資者來說具有吸引力。

他又指出中銀香港鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購零售綠債，經網上銀行、投資服務熱線或分行認購費用全免，經中銀香港成功認購的客戶更可自動參加抽獎，有機會贏取MacBook或iPhone等超過350份豐富獎品。

富途：建議全家出動

富途表示，首兩日綠債認購反應較去年iBond同期更為熱烈，截至4月27日下午6時，通過富途平台認購的人數達2萬人，認購金額逾10億，平均認購5手，有客戶最高認購300手。

富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，儘管全球經濟步入加息週期，與通脹掛勾的綠債是近乎零風險的投資產品，對「佛系」投資者，或者有需要分散投資組合的投資者來說仍然具有吸引力，建議投資者可善用低息甚至零息孖展認購，全家出動，每人認購5手為上限，增加獲派手數。