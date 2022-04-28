日元兌港元終穿六算　掀亞洲貶值潮?　恒生溫灼培憂央行默許跌勢

亞洲貨幣再現跌勢，特別是今早日本央行議息，下調今個財政年度實質經濟增長預測至2.9%，並暗示未來一年物價快速增長的局面不會持續下去，加劇日圓跌勢。本來已經積弱、徘徊二十年低位的日圓再度向下尋底，日圓兌一美元跌穿130的關鍵水平，每百日圓兌港元終跌穿六算，跌至5.991。同時，人民幣的沽壓亦增，離岸人民幣再度跌至6.6水平，失守本周初人民銀行下調外匯款準備金率時的位置。

黑田東彥堅持放水，暗示物價不會持續急升。（資料圖片）

黑田東彥堅持放水 暗示物價不會持續急升

環球加息浪潮下，日本央行反其道而行，決定維持寬鬆貨幣刺激政策不變，成日圓貶值主因。更為重要的是，即使美國、德國及英國等多個發達國家皆面臨高通脹壓力，不過今早日本央行會議上，暗示未來一年物價快速增長的局面，不會持續下去。

日本央行行長黑田東彥表示，短期內外匯市場的過度波動加劇了不確定性，不過日本的經濟狀況與其他國家有所不同，當前通脹預期的上升是不可持續的。單是固定利率操作並不能撼動市場，因此不會打算減少債券購買。

日央行將每日買債

在具體貨幣政策上，日本央行表示，維持短期政策利率在-0.1％不變，並將在每個工作日都開展固定利率債券購買操作，除非無人投標的可能性極高，否則每天都會以0.25厘的殖利率購買10年期日本國債。上述貨幣措施，旨在壓低日圓債息，亦符合大多數經濟學家的預測。

日本的極寬鬆貨幣政策，與現時歐美發達國的逐步「收水」，呈180度相反方向，日圓沽壓在央行會議後明顯加大，最新日圓兌美元跌穿130的重要關口，再刷二十年新低。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，日圓兌美元的關鍵位置是看130的重要關口，一旦失守這個關鍵位，貶值潮會擴散至亞洲區內其他主要貿易伙伴。（張浩維攝）

溫灼培：貶值潮會擴散至亞洲區內貨幣

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，日本央行其實希望日本能夠恢復出現通脹，擺脫多年來的通縮局面。如果日圓貶值，日本面臨輸入性通脹壓力加大，對日本央行而言，最理想的情況，是日本逐步通脹重返2%的溫和水平。不過，現時日圓的貶值速度太急，引發市場憂慮。

他又指，日圓兌美元的關鍵位置是看130的重要關口，一旦失守這個關鍵位，貶值潮會擴散至亞洲區內其他主要貿易伙伴。

離岸人民幣再度跌至6.6水平，失守本周初人民銀行下調外匯款準備金率時的位置。（資料圖片）

日圓失守130大關 人民幣匯率跌至本周初人行出招前

今日離岸人民幣亦飽受沽壓，人民幣在上周錄得2018年中美貿易戰以來最大一周跌幅後，雖然周一（25日）人民銀行出手穩定匯率，首度下調外匯款準備金率1個百分點，一度令人民幣跌勢喘定。不過，最新人民幣跌勢加深，人民幣兌美元跌穿6.6大關，同時是跌穿人行出招前匯率水平。

在岸人民幣今早官方中間價開出價為6.5628（較上日貶值幅度縮減至30點子）。不過人民幣今日表現疲弱，離岸人民幣跌穿6.6大關，最新報6.6370水平。在岸價亦跟隨離岸價格下跌，新報6.6120。

溫灼培指出，人行於本周初下調外匯款準備金率，用意是維持人民幣匯率穩定在6.6水平，不希望匯率急速貶值。不過，日圓跌穿130重要關口，往後再貶機會高。日本及東盟國家，已經是中國的主要貿易夥伴，當日圓跌勢如此急速，不單只是人民幣，其他亞洲貨幣亦會跟隨受壓。

過去五年，中日貨物貿易額持續增長，2021年更創下歷史新高，2021年中國對日本的進出口額達2.4萬億元人民幣，年增9.4%，日本是中國前五大貿易伙伴。

擔心日美央行默許日圓繼續貶值

溫灼培認為，現時的關鍵因素，在於日圓的貶值速度。對此，他提到上周一個重要的經濟會議上，日本及美國央行官員的對話。

上周G20 峰會，日本財務大臣鈴木俊一與美國財政部長耶倫，就近來日圓急速貶值進行了討論，兩人同意堅守現有的外匯匯率協議。

現時日圓急貶至逾20年低，市場有估計美國或會和日本展開聯合行動，去維持匯率穩定。不過溫灼培認為，從日美央行官員的對話內容來看，擔心日本及美國都是傾向不會對日圓匯率進行干預，甚至是默許日圓匯率繼續貶值。若果屬實，未來貶值趨勢將會擴散至其他亞洲貨幣，甚至是澳紐等商品貨幣亦會受累。