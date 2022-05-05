美國加息｜余偉文料港元拆息續升　籲市民置業時小心管理利率風險

美國聯儲局一如市場預期加息半厘，惟下月開始每月僅縮表475億美元，規模不及預期。金管局今日（5日）亦隨即將基本利率根據預設公式上調50個基點至1.25%。

金管局總裁余偉文今早會面傳媒，他表示，是次美聯儲加息符合預期，金管局根據既定機制，上調基本利率，相信不會影響香港貨幣及金融穩定，港匯在過去數月偏弱，但市場未有任何流動性風險。

港匯轉弱預期之內

被問及是否會出現資金流出港元，余偉文指出，隨著港美息差擴寬，會出現套息交易，資金會由港元流向美元，且預期美國加息速度將加快，資金流出的速度亦加快，港匯轉弱在預期之內。

余偉文續稱，如果港元觸發弱方兌換保證，金管局將買入港元並賣出美元。隨著港元流動性慢慢降低，港息將貼近美元利率，從而抵銷套息誘因，港匯走勢亦視乎股市及市場對港元供求等影響，本港擁有龐大的外匯基金及具有抗震力的金融政策措施，足以維持貨幣金融體系穩定，保持港匯在7.75至7.85兌換區間。

銀行按揭壓測要求「幾嚴格」

余偉文又指，加息雖然對本港經濟有一定的影響，但隨著疫情穩定、防疫措施放寬，以及政府派發消費券，相信本港經濟活力將增加。

至於加息對股市、樓市的影響，余偉文指，除了加息因素，股市亦視乎經濟狀況及地緣政治等因素，而樓市方面亦受加息影響，但銀行批出按揭有壓力測試等審核措施，相信供樓人士有足夠的還款能力。

余偉文呼籲，隨美國加息，港元拆息慢慢上升，市民作出置業、按揭及其他貸款時，要小心評估及管理利率風險。不過，他補充，銀行按揭壓測要求「幾嚴格」，貸款人還款能力「幾高」。