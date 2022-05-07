美銀料美股會在今年10月中見底　標指或低見3000點

美國股市近期走勢極為疲弱，其中標普500指數已從今年1月高位累計回落13.5%，納斯達克指數跌幅更達23%，已步入技術性熊市區域。美銀策略師Mchael Hartnett於報告內指出，不排除美股會在10月觸底，不排除屆時標指回落至3000點，納指則跌至1萬點。

他指出現時美股基本情況是股市仍處低點，而息率仍未到頂峰。

目前市場人士正就股市是否陷入熊市而作爭論。Mchael Hartnett指出該行對過去140年出現的為熊市作研究，發現股市平均下跌37.3%，熊市維持時間平均約為289日。

他指出過往的表現不代表未來走勢，但預料本輪跌市或會在今年10月19日左右結束，屆時標指將處於3000點水平。他又指出目前美股出現分析癱瘓而非恐慌，市場正努力解決如何就通脹及增長放緩進行定價。

他亦指出現時市況是對於衰退的反應過快並造成問題，而上半年經濟數據較預期理想，導致市場人士需要更長時間消化通脹及利率衝擊。由於自去年1月以來，共有1.1萬億美元資金流入標指，平均入市位為4274點，略高於現水平，即投資者目前的虧損並非太嚴重。