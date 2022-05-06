道指跌幅收窄至約100點　納指挫約0.2%　分析料市場未見底｜美股

道指周四創2020年來最大單日跌幅後，美股周五承接跌勢，三大指數低開。



【23：00】大型科技股轉升 納指跌幅收窄至0.17％

三大指數跌幅繼續收窄，道指跌約百點，報32892點，跌105點或0.32%；標普500指數跌0.19%；納指跌幅收窄至0.17％

大型科技股多數轉升，Tesla升1.04%，英偉達升1.32%，蘋果升1.29%

【22：20】美股跌幅收窄

道指跌幅收窄至不足1%，最新報32,770點，跌227點或0.69%；標普500指數跌0.79%；納指跌0.93%，報12202點。

【22：00】三大指數跌幅擴大

道指跌逾450點，最新報32532點，跌465點或-1.4%；標普500指數跌1.68%；納指一度跌穿12000點，創近一年底位，最新報12057點，跌260點或2.11。

研究機構Rosa & Roubini行政總裁兼研究主管Brunello Rosa向《CNBC》指，現時是各國投資者重新評估全球經濟增長基本因素的時候，明言當全球通脹上升、經濟增長放緩、利率快速上升時，市場很難完全樂觀。

他指，央行的緊縮措施或最終導致經濟收縮，直言目前「離底部還很遠」（We are nowhere near the bottom）。'

另外，加密貨幣市場亦持續下挫，Bitcoin（比特幣）在過去24小時內下跌約8%，於36,000美元以下徘徊。

【21：45】道指挫逾400點

道瓊斯工業平均指數下跌414點或1.26%,，報32583點；標準普爾500指數下跌61點或1.49%，報4088點；納斯達克綜合指數下跌近2%，報12072點。

歐洲主要股市跌幅擴大，法國CAC40指數跌2%；德國DAX指數現跌1.92%；英國富時100指數跌1.42%；歐洲斯托克50指數跌2.18%。

美國勞工部公布，4月非農業職位增加42.8萬個，好過市場預期的39.1萬個；失業率為3.6%，預期為3.5%。

美國4月私人部門職位增加40.6萬個，市場預期增加38.5萬個；政府部門職位增2.2萬個；製造業職位增5.5萬個，市場預期增3.5萬個。