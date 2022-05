道指跌幅收窄至約100點　納指挫約0.2%　分析料市場未見底｜美股

道指周四創2020年來最大單日跌幅後,美股周五承接跌勢,三大指數低開。



【23:00】大型科技股轉升 納指跌幅收窄至0.17%

三大指數跌幅繼續收窄,道指跌約百點,報32892點,跌105點或0.32%;標普500指數跌0.19%;納指跌幅收窄至0.17%

大型科技股多數轉升,Tesla升1.04%,英偉達升1.32%,蘋果升1.29%

【22:20】美股跌幅收窄

道指跌幅收窄至不足1%,最新報32,770點,跌227點或0.69%;標普500指數跌0.79%;納指跌0.93%,報12202點。

【22:00】三大指數跌幅擴大

道指跌逾450點,最新報32532點,跌465點或-1.4%;標普500指數跌1.68%;納指一度跌穿12000點,創近一年底位,最新報12057點,跌260點或2.11。

研究機構Rosa & Roubini行政總裁兼研究主管Brunello Rosa向《CNBC》指,現時是各國投資者重新評估全球經濟增長基本因素的時候,明言當全球通脹上升、經濟增長放緩、利率快速上升時,市場很難完全樂觀。

他指,央行的緊縮措施或最終導致經濟收縮,直言目前「離底部還很遠」(We are nowhere near the bottom)。'

另外,加密貨幣市場亦持續下挫,Bitcoin(比特幣)在過去24小時內下跌約8%,於36,000美元以下徘徊。

【21:45】道指挫逾400點

道瓊斯工業平均指數下跌414點或1.26%,,報32583點;標準普爾500指數下跌61點或1.49%,報4088點;納斯達克綜合指數下跌近2%,報12072點。

歐洲主要股市跌幅擴大,法國CAC40指數跌2%;德國DAX指數現跌1.92%;英國富時100指數跌1.42%;歐洲斯托克50指數跌2.18%。

美國勞工部公布,4月非農業職位增加42.8萬個,好過市場預期的39.1萬個;失業率為3.6%,預期為3.5%。

美國4月私人部門職位增加40.6萬個,市場預期增加38.5萬個;政府部門職位增2.2萬個;製造業職位增5.5萬個,市場預期增3.5萬個。