美國或陷熊市　大摩：散戶打回原形　疫情期間炒股收益已消散

綜合外媒報道，隨著美國聯儲局收緊貨幣政策，美股近期重挫。有「大宗商品之王」之稱的知名投資者及經濟學家Dennis Gartman表示，美股目前處於並將繼續處於熊市。摩根士丹利的報告指，在疫情期間由股市獲得豐厚收益的散戶投資者，已經打回原形。

大摩估計，在疫情期間，數百萬計的美股散戶積極投資股市，買入大型科技股以及謎因股所吸引，例如蘋果 （美：AAPL）、Tesla（美：TSLA）及 AMC（美：AMC） 等，不過隨著美聯儲收水，科技股和迷因股大幅下挫。AMD 如今已從11月的高位下跌了 45%，Tesla亦由高位下跌了 34%。以科技股為主的納斯達克 100 指數自去年 12 月觸頂以來，至今下跌超過 25%。

納指從高位累跌逾25%

大摩表示，數據顯示散戶投資者正越來越多地購買「認沽」期權，而不是「認購」期權。標普500指數周一下跌超過3%，散戶投資者周一淨拋售了約10億美元股票，是14個月來最大規模的拋售。

美銀技術研究策略師 Stephen Suttmeier 早前表示，從美國散戶投資人協會 （AAII）的調查數據來看，59.4% 受訪美國散戶對未來感到悲觀，創下2009年3月以來新高，2009 年3月也剛好是全球金融危機期間美股觸底附近。