蕭若元賣走易還財務　蟲草大王一折接貨　專家拆局︰作價離奇偏低

時事評論員蕭若元賣走易還財務（8079），買家身份曝光，為「蟲草大王」陳恩德。該股今日﹙11日﹚復牌，盤中一度爆升2.5倍，升勢凌厲。除了股價吸睛外，蕭若元沽出約三成半股份，售價僅658萬元，同樣惹人關注。有細價股專家直言作價「離奇偏低」，估計新主「坐定」後將有動作，惟細價股波動大，散戶入市宜小心。



蕭若元近沽清易還財務，作價658萬元。﹙資料圖片﹚

分析指作價「離奇偏低」

蕭若元出售易還財務（8079），交易每股作價0.08元，較易還財務停牌前報0.1元折讓兩成，惟無阻該股今日復牌爆升，盤中一度炒高2.5倍，截至午間收市仍升1倍至0.2元，升幅驚人。

散戶反應熱烈，帶出蕭若元為何「平沽」的疑問。事關，他以每股0.08元賣出34.24%股份，套現658萬元，以此計算，整間易還財務只值約2,100萬元。進一步打開易還財務中期年報，公司上半財年雖然蝕近1,000萬元，但資產淨值﹙NAV﹚高達2.58億元，換言之，蕭若元約莫一折賣股。

有「細價股專家」之稱的宏高證券投資經理梁杰文直言，交易作價「離奇偏低」，但外界難以猜測箇中原因。他續稱，假如真的要猜度原因，一般有兩大可能的解釋︰一是公司NAV雖然逾2.5億元，但易還財務經營「財仔」生意，有不少應收貸款，假如變成壞賬，NAV將大縮水。二是若從「陰謀論」看，有機會是朋友之間的交易，作價雖低，但可在其他地方「幫補」。由於今次交易，新主需要提出全購要約，以相同作價向其他股東買入股份，如出價過高，收購成本及資金將上升，「現時每股8仙，相信唔多散戶肯賣股。」梁杰文估計道。

梁杰文認為，易還財務賣盤價「離奇偏低」，但明言外界難以猜測箇中原因。﹙資料圖片﹚

雖僅持約三成股份 新主地位牢固

無可置疑，陳恩德「筍價」買得上市公司，但美中不足，易還財務在創業板上市。近年，創業板遭「整頓」，成交疏落融資功能減退，且轉主板難度大升，吸引度減。梁杰文同意這說法，但認為這可能是中短期現象，「陳恩德入主應該是睇長遠，關鍵係佢買得夠平，等下無所謂，話唔定創業板之後有改革方案出台。」

入主易還財務後，陳恩德一躍成為大股東，但僅持有三成多，未算絕對控股，加以第二大股東、居內地的白鈺也持有10.86%，影響力不容小覷。翻查資料，易還財務2020年曾陷股東內鬥，白鈺要求禁制蕭若元等向證券公司配售股份。梁杰文則認為，商場没有永遠敵人，大家都是「求財」，現時新人事作作風，白鈺不一定成為阻力。他又稱，陳恩德持股雖然未過一半，但地位已很牢固，「睇返CCASS﹙中央結算系統持股紀錄﹚，易還財務倉位分布『好散』，日常交投很少，好難買夠貨踢走佢﹙陳恩德﹚！」

問及投資價值，梁杰文強調，細價股平日交投疏落，股價波動大，投資前景一般，「散戶買入要小心流動性，亦要小心股價隨時打回原型。」他補充，須等陳恩德「坐定」後，方見到公司有大動作。據記者獲悉，「蟲草大王」擬就入主一事會見記者，屆時或會交代更多大計，且拭目以待。