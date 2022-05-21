日本人均消費96蚊　譚仔業績拆局　專家料這區前景更有「睇頭」

譚仔國際（2217）近日公布上市後首份全年業績，經調整溢利1.65億元，按年大增17.8%，未太受疫情及成本上升影響。

今年譚仔國際拓展日本業務，在新宿中央通開設首家日本分店。業績披露了日本人均消費高達96港元，遠高於香港區。但分析師認為，日本業務發展仍處於初期，增長前景有待觀察，反而集團在內地的發展步伐更快，或更有「睇頭」。



譚仔國際公布，截至今年3月底止，全年收入錄得22.75億元，按年增長26.8%，年度溢利雖然下跌29.5%至2.03億元，但倘撇除政府補貼及上市開支，年度經調整溢利則上升17.8%至1.65億元。

今年首季收入按季縮18%

本港今年1月起爆疫情，市場關注對譚仔的影響，集團早前公佈去年第四季收入約6.03億元，而今年首季收入4.91億元，這意味著面對第五波疫情，集團收入按季大幅減少1.12億元或18%。不過，管理層稱，疫下堂食收入轉化為外賣收入，年內外賣收入佔比升至48.3%。

除了疫情因素外，全球通脹高企，為應對原材料價格上漲及物流受阻帶來的負面因素，譚仔國際於今年2月份上調餐牌價格約2%，並通過供應鏈管控或產品替代舒緩成本上漲，因此食材成本佔比並沒有大幅上升，2021財政年度及2022財政年度所使用食品及飲料成本佔收益分別為22.9%及22.8%。

期內，經營利潤率不跌反升，按年升1.7個百分點至20.9%。

面對第五波疫情，譚仔國際今年首季收益大幅減少1.12億元。（梁鵬威攝）

日本餐廳人均消費遠高於香港

大和發表報告指出，本港同店銷售升10%，日均每座位售出達6.4碗，較前一年的6碗增加0.3碗，帶挈經調整純利升38%，維持目標價4元。

截至今年3月底，譚仔國際於香港、內地、新加坡及日本合共有175間餐廳，期內「譚仔」及「三哥」合共開設19間餐廳，而香港以外地區開設10間，只有1間香港餐廳關閉。

投資者關注譚仔「跳出」香港步代。其中，該公司今年反攻日本市場，3月底在新宿開設了當地首間餐廳，以港式米線「硬撼」日本拉麵。業績披露，日本新店日均每座位售出碗數為7.7碗、日均每餐廳收益為5.1萬元，雙雙跑贏香港餐廳。

記者比較過港日餐單價格，一碗三哥過橋米線香港售價為54元，日本則是1,100日圓，以每百日圓兌6.1港元計，折合約67.1港元，價格高約24%，並非相差太遠。不過，香港餐廳人均消費59.7元，日本餐廳人均消費達96元，較本港高出60%，反映日本消費者更「豪氣」。當然，日本新店數據僅為開業首天數字，人氣自然爆燈，需再觀察。

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一碗三哥過橋米線，日本售價1,100日圓。（資料圖片）

伍禮賢：內地業務更有「睇頭」

譚仔日本分店人均消費遠高於香港，光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，集團位於日本的餐廳暫時只有一間，可謂「獨市生意」，再加上開業不久，自然較受歡迎，未來增長前景仍有待觀察。譚仔計劃年內在日本吉祥寺和惠比壽開設另外兩間餐廳，當地餐廳數目升至3間。

相比之下，集團在上個財政年度於內地大開8家門店，發展步伐更快，伍禮賢認為，內地業務更有「睇頭」，在香港業務逐漸穩定下，內地疫情的發展成為譚仔業務增長的關鍵。

譚仔國際集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民周一（16日）亦於業績會上表示，疫情將繼續影響海外開店步伐，原計劃在澳洲開設7間門店，現時改為開設1間門店，香港與內地的開店計劃則不變，今年計劃在港開設14間分店，內地增設26間。

息率未算吸引 未來派息或調整

此外，集團於上個財政年度派末期息11.4仙，以周五收市價計，股息率達到4.1厘，是否可作為收息之選？

伍禮賢認為，餐飲股普遍達到3厘以上，譚仔股息率不算太吸引，寧願選擇公用股收息。不過，他又指，譚仔現時股價，已較上市初期回落，預計股價短期波幅不大，中長線在2.5元至3.3元之間，投資者可在低位買入。

值得注意的是，集團首席財務官陳萍亦指出，上個年度為答謝股東，派息比率達到75%，遠高於招股書承諾的不低於30%，未來會因應集團業務發展及盈利水平，調整派息。