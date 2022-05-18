馬斯克大讚微信　稱日後Twitter須作出改變

Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克於上周五（13日）於Twitter發帖文，指出會暫停收購該社交媒體，以讓該社交媒體核實虛假或垃圾帳戶數目是否低於總用戶數目5%。其後馬斯克更指出，收購Twitter的作價或可能低於440億美元云云。其本人最新被問及，是否願意以高收購Twitter並進行改造，又或者希望自己重新建立自己的版本時，馬斯克默認是傾向從頭開始，指自己並非常買東西。

馬斯克又被問及若成功收購Twitter時，會否加入支付功能時，指出若身在內地基本上須依賴騰訊（0700）旗下的微信生活，並指出該即時通信軟件功能強大，擁有Twitter加PayPal的功能外，亦有其他功能，將多項功能融為一體。他又指出微信介面相當好，是一個很好的應用程式。

他指出在內地以外並無類似微信的程式，認為這樣的應用程式非常有用，並且沒有垃圾訊息。用戶可以在微信上發表評論﹑發布視頻，內容創作者亦可獲得分成收入。不過這些功能不一定要由Twitter來完成，可以建立一個全新品牌，而這樣的程式是必須存在。

他指出重點並非要將Twitter發展成一個包羅萬象的程式，而是應該有一個非常有用﹑讓人喜愛的產品。要麼將Twitter改造，要麼重頭創建，無論如何必須作出改變。