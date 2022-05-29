陳茂波：地緣政治局勢持續緊張　本港須做好風險預案

財政司司長陳茂波今日（29日）在網誌表示，《香港國安法》讓市民的人身安全和個人自由得到更有效保障，讓本港國際金融中心地位得到進一步鞏固。

陳茂波指，《香港國安法》實施至今，本港的新股集資額超過6,500億港元，較實施前的同一時期增加超過三成；港股平均每日成交額超過1,500億港元，較該法實施前的十二個月高出近六成。本港的資產及財富管理業務總值於2020年底達到34.9萬億港元，較該法實施前增加了兩成。本港銀行最近的存款總額，達到15.3萬億港元，亦較該法實施前增加逾一成。

他又指，最近的俄烏衝突讓人清楚看見美國如何把美元和一些國際金融系統武器化，赤裸地扭曲和干擾國際金融市場運作。面對地緣政治局勢持續緊張下，香港作為全開放的國際金融中心，必須對各種風險做好不同的準備和預案。

陳茂波續指，本港近期進一步簡化大中華企業到香港作第二上市的要求，為須管理好政治風險而回歸的「中概股」提供支持。他又指，本港一直革新自身證券市場的制度，提升競爭力，包括一系列上市制度改革。

截至今年4月底，共有74間公司循新制度上市，首次公開招股集資額累計超過5,800億元，佔同期本港IPO集資總額超過44%。香港亦成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。而自2019年至今，透過第二上市或雙重主要上市回流本港的「中概股」發行人共21家，以市值計，合共佔所有在美國上市的「中概股」的總市值超過七成。

此外，他又提到互聯互通，認為是其中一項香港獨創、獲國家支持、其他市場難以複製的特殊優勢。包括日前公布的ETF互聯互通，循序漸進地不斷帶來新機遇，逐步打造香港成為接通內地與境外資金和市場的安全管道。