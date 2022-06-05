新意網：上訴庭判決有利本港創科長遠發展

新意網（1686）表示，歡迎上訴庭對科技園工業邨內數據中心潛在租約違規之上訴判決，相信有關判決有利於香港創新科技行業的長遠發展。

新意網指，就香港科技園公司決定不採取即時措施去改正它之前應做未做，並拒絕採取合理措施強制執行其管理的工業邨內數據中心營運商違反租約分租予第三者或容許第三者共同使用租用地方一事，新意網就司法覆核的初審判決提出上訴。

上訴庭於5月31日判新意網上訴得直，裁定科技園錯誤理解其租賃限制政策中的佔用限制，亦未有履行其合理查究的職責去處理新意網的投訴，因此撤銷科技園上述決定，同時下令科技園需按照上訴庭判詞中佔用限制的正確意思，重新考慮新意網的投訴。

新意網指，相信有關判決有利於香港創新科技行業的長遠發展。上訴庭的裁決將有助創科市場健康成長，更好地對接國家「十四五」規劃發展。

新意網又指，香港科技園理應採取充分合理措施以執行其租約條款，禁止該等營運商分租場地予第三方，或容許第三方佔用場地。科技園須盡快予以糾正，確保營運商全面遵從租賃契約條款。又認為科技園董事會及管理層應進行徹底調查，確保所有土地都是恰如其分地用於推動創科發展，重新分配被閒置或未被充分使用的土地，以滿足香港在科研和創新方面的需求。