公務員調薪︱新加坡公務員獲加薪5至14%　8月起生效

香港薪酬趨勢調查委員會早前透過調查，得出公務員薪酬趨勢淨指標，高、中、低級公務員在扣除增薪點後，淨指標為7.26%、4.55%及2.04%。據了解，有關公務員調整薪酬的建議，本周會交到行政會議討論。而新加坡已經率先加薪，新加坡公共服務署（PSD）最新宣布今年8月起將上調普通服務計劃公務員的薪金，大約23,000名公務員獲加薪5%至14%。

新加坡公共服務署周日（5日）表示，管理執行人員計劃（MXS）、管理輔助人員計劃（MSS）及行政支援人員計劃（CSS）的公務員將獲加薪5%至10%，其中與市場基準差距較大的公務員級別會獲得更大的調整幅度更大。

此外，新加坡公共服務署指出，勤務員計劃（OSS）的公務員將獲上調薪酬6%至14%，這符合低薪員工營資工作小組就提高低薪僱員工資的呼籲。

新加坡公共服務署又稱，今次調整將使讓普通服務計劃的公務員跟上市場步伐，確保能繼續吸引和保留人才。上一次普通服務計劃公務員調整是在2014年。

新加坡公共服務署在解釋薪酬調整時表示，會定期審查公務員工資並在必要時進行調整，以大致跟上市場的步伐，強調並不是引領市場。