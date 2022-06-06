美團績後市值重上萬二億　管理層「燒錢」心態變　股價料試220元

科網股近期走勢轉好，ATM龍頭股中，繼阿里巴巴（9988）業績後股價連升三日後，最新公布季績的美團（3690），同樣「複製」業績後反彈強勢。今日美團股價抽高10%，以全日高位收市，市值重返萬二億水平。

分析認為，美團三大核心業務中，其實兩大業務已經錄得盈利「有錢賺」，對於唯一「見紅」的新業務，管理層亦已經表明會在財務投資上更有「紀律性」，暗示不再大規模「燒錢」，相信整體業績再度扭虧轉盈的時間有望提早達成。可望支持股價重上200元大關，目標看220元。

美團業績勝預期，首季收入按年升25%至462.69億元（人民幣‧下同），勝過預期的452.99億元；列帳虧損57.03億元，按年擴大17.6%，但虧損金額較預期少；經調整虧損35.86億元。

三大核心業務中，在內地市佔率保持「一哥」地位的外賣業務，以及預訂酒店套票的到店、酒店及旅遊的業務，皆維持盈利狀態，兩大業務合共賺約50億元。 （業績公告）

三大核心業務 兩分部有錢賺

三大核心業務中，在內地市佔率保持「一哥」地位的外賣業務，以及預訂酒店套票的到店、酒店及旅遊的業務，皆維持盈利狀態，兩大業務合共賺約50億元。

不過導致業績埋單虧損的元兇，是主打生活日用品零售如「美團閃購」等新業務領域，上季單一分部虧損逾90億元。

細看此「燒錢」業務，其實經營虧損已經按季收窄，分部的經營虧損率由69.5%，按季改善7.2個百分點至62.3%。主要受商品零售業務的消費者於高單價品類商品的偏好增加導致的單均收入上升及毛利改善所致。

安里資產管理董事總經理郭家耀指出，從今次業績看到，管理層不再傾向大規模的「燒錢」，投資方式比以前更審慎，符合目前市況所需，更能令投資者對盈利能力有信心。（訪者提供）

安里資產郭家耀：管理層「燒錢」心態變

安里資產管理董事總經理郭家耀指出，整體美團業績勝預期，收入增長達到市場預期上限，支持股價造好。認為投資者着重的，是集團有扭虧為盈的能力。

從今次業績看到，管理層不再傾向大規模的「燒錢」，投資方式比以前更審慎，從新業務分部虧損出現按季收窄，可以看得出集團正在加強利潤能力。

他解釋指，現時整個科網企業環境，已經出現了根本性的轉變。以往科企不計成本投資、搶市佔，全因企業在股票市場集資太容易。現在市道氣氛明顯180度轉變，企業不再進取地投放資金，其實是符合目前市況所需，更能令投資者對盈利能力有信心。

再者，論財政角度上，其實美團兩大業務都是盈利的，所以令集團較同行的科企，更有資源去投資發展新業務，因此相信集團的虧轉盈快速度，可能快過預期。

從今次業績看到，管理層不再傾向大規模的「燒錢」，投資方式比以前更審慎，從新業務分部虧損出現按季收窄，可以看得出集團正在加強利潤能力。（美聯社）

管理層料美團優選虧損續收窄

對於新業務的發展，管理層表示，零售業務仍然是核心領域，特別是「美團優選」，公司計劃在要維持市佔領導地位，同時亦會退出了一些效率低、盈利前景不佳的省份。

值得留意的是，整體而言，管理層預期美團優選的虧損將繼續收窄。投行亦上調了對集團的盈利預期，當中，高盛將今年收入預測調高4%；同時將今年的經調整利潤預測上調10%，反映集團會加強對附屬公司的成本控制。

對於美團今年至2024年盈利預測，高盛料今年經調整虧損91億元，明年可望由虧轉盈，料盈利約270億元，至2024盈利再增長至約440億元。（資料圖片）

高盛料明年虧轉盈 賺逾200億元

對於美團今年至2024年盈利預測，高盛料今年經調整虧損91億元，明年可望由虧轉盈，料盈利約270億元，至2024盈利再增長至約440億元。

財務表現有望改善，除了是集團管理層傾向「審慎」理財外，亦和內地疫情逐步受控，政府積極「派糖」刺激零售消費有關。

美團首席財務官陳少暉稱，美團在五一假期，協助深圳政府放發消費券，期間帶動當地到店餐飲及其他到店服務交易額（GTV）分別按年升5成及3成，整個5月深圳到店業務GTV回復增長。

股價目標看220元 上升水位仍有10%

郭家耀指出，從業績亦可見，美團零售業務，受到疫情的影響，低於外賣和到店酒旅業務。相信在今年餘下時間，增長可以持續。相信股價表現有望受惠業績帶動，初步看重上200元機會高，目標可以訂於220元左右，較現價尚有約10%上升空間。

業績之後，至少有九間券商，上調了對美團的目標價。當中，花旗上調對美團目標價，由204元上調至222元。（資料圖片）

業績後至少九券商上調目標價

業績之後，至少有九間券商，上調了對美團的目標價。當中，花旗上調對美團目標價，由204元上調至222元，維持「買入」評級。該行引述美團管理層指，業務於5月底出現令人鼓舞的復甦趨勢，預期復甦動力在6月進一步增強。又指出，在高均值訂單貢獻增加及消費者補貼減少下，餐飲外賣收入及利率將相對較能維持。美團閃購及美團買菜需求上升，美團優選虧損在高質素增長下進一步收窄。