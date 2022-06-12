港青北上工作遇挑戰？　騰訊副總裁賴智明︰首要學好普通話

財經事務及庫務局早前與大灣區共同家園青年公益基金，推出「灣區啟航–金融才俊計劃」，讓企業領袖可直接與香港青年交流，分享他們的個人發展經驗，幫助青年裝備自己，為日後的職業生涯做好準備。



參與該計劃的企業領袖、 騰訊副總裁和富融銀行董事長賴智明接受《香港01》訪問時表示，對於北上工作，香港青年應該保持開放的態度，首要任務是學好普通話！



不少香港青年基於生活、文化、薪酬等原因，都會抗拒前往內地工作，不過，賴志明建議港香港青年尋找機會到內地發展，「因為現在就連外國人都積極擁抱大陸市場，看重各行業未來幾年的潛力和技術資源，而香港本身就有著背靠內地的優勢。」

他又稱：「就連我的孩子也都從小轉回深圳讀書，讓他們從小就感受到在內地生活的優勢，所以年輕人也更應該把握機會積極融入。」

若是香港青年選擇在內地工作，應該具備什麼才能呢？賴智明指，香港青年首要講好普通話，「一開始的障礙肯定是語言，畢竟我們說了十多年的廣東話。我從小沒有正式學習過普通話，在語言上還鬧出不少笑話。之前我在北京一個創業公司，和一個求職者說可以給你『四十個月』的薪水，後來我才意識到誤會大了，我要說的是十四個月的薪水，卻說成了四十個月！」

賴智明表示，對於北上工作，香港青年應該保持一個開放的態度。（圖右二是賴智明，受訪者提供）

名校背景絕非唯一的選人標准

在過去幾年富融銀行的發展上，賴智明感受中港兩地的文化差異，豈只是語言？作為一間虛擬銀行，富融在招人和留人的時候，均難找到可以適應互聯網文化的員工，「在內地互聯網行業，大家都比較願意與公司和團隊一起長期奮鬥，而香港的傳統銀行業多數都已經是比較成熟的企業，可能並不需要員工長期處於備戰狀態。」

選人方面，賴智明強調看重價值觀，希望公司同事是正直且有進取心。雖然名校背景在一定程度上是加分項，但他指，名校背景絕對不會是唯一的選人標准或在職表現衡量標準，「我們招人的時候還是會比較全面性地評估候選人的專業匹配度，希望招來的人才具備大局觀，另外在金融科技這個行業，需要源源不絕的創造力。」

在「灣區啟航–金融才俊計劃」中，賴智明將讓參與計劃的學生體驗到主持會議和跨部門項目，他認為學生在實習的時候會經常出席會議，很多時候都處於一種比較被動的角色，是次計劃可以學生從業務主人公的角度來考慮問題，以及觀摩學習如何有效地主持會議。