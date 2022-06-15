兩萬創業變百億市值　林凱源等身家暴漲　GOGOX未扭虧聶Sir卻看好

本土「獨角獸」GOGOX（快狗打車）（2246）正在招股，若公司成功上市，屆時市值已達130億元。須知道聯合創辦人兼行政總裁林凱源等人，昔日以2萬元起家，經歷9年時間，將公司發展成為一個市值逾百億元的上市公司，可謂創下另一個傳奇。



該公司從周二（14日）起至本周五（17日）進行公開招股。每股招股價21.5元，每手200股，入場費約4,343元，預料集資約6.7億元，並計劃於下周五（24日）在聯交所主板掛牌。



華盛證券分析師聶振邦指出看好GOGOX前景，認爲目前大市氣氛不錯，對其上市初期股價有信心。話雖如此，他強調暫時仍不建議投資者用孖展申購。



林凱源等人，當年僅用了2萬元起家，創立GOGOVAN。（資料圖片）

林凱源、鄧權威、關俊文3個年輕人，於2013年7月創立GOGOVAN，當時僅用了2萬元起家，翻查過去訪問，創業路非一帆風順，公司曾受到傳統電召車平台惡意攻擊，如佯裝落單再取消訂單，及後其業務模式更疑似被抄襲，業務受挫，成立至今，曾三度陷入破產危機。

2013年11月公司營運資金再一次「見底」，幸得天使投資人及創業獎金才得以翻身；2014年至15年間，公司進軍新加坡、內地、台灣、印度及南韓等地，2017年更與內地企業58速運合併，成為今天的GOGOX。

GOGOX（2246）於周二（14日）起至本周五（17日）在香港公開招股，每股招股價21.5元，每手200股，入場費約4,343元。（資料圖片）

上市後林凱源等人身家合共最少逾22億

疫情下物流需求激增，GOGOX計畫上市集資，進一步拓展亞洲區，尤其是東南亞市場的業務。未與58速運合併並成立GOGOX前，公司由「GoGoVan Cayman」營運，即林凱源等人所創位的公司，據上市文件，GoGoVan Cayman的股東包括林凱源及若干其他少數股東，均概無於GoGoVan Cayman控制超過三分之一的股權。

當年三人以兩萬元起家，若GOGOX最終成功上市，公司市值逾132億元。以GoGoVan Cayman」佔16.69%股權計，林凱源等人身家合共至少逾22億。

據弗若斯特沙利文資料，以2021年交易總額計，GOGOX是香港電召車平台的市場領導者，市場份額高達50.9%；內地線上同城物流平台的市場份額為3.2%，排名位於市場份額為52.8%及5.5%的參與者之後，位列第三。

GOGOX設有「GOGO速遞」服務

除了中港兩地外，GOGOX相繼在亞洲五大國家及地區中，340多個城市中開展業務，上市後更似乎要力谷東南亞市場，管理層透露，上市所得約20%資金，將用於在海外市場尋求戰略聯盟、投資或收購，當中尤其著重東南亞地區。

據招股書，東南亞（不包括新加坡）同城物流市場總規模今年至2026年的年複合增長率為6.4%，將較2017至2021年上升1.4%。

收入毛利持續改善 惟虧損持續

積極拓展市場下，收入逐年大增，2018年、2019年、2020年、2021年，GOGOX收入分別達4.5億元（人民幣‧下同）、5.48億元、5.3億元及6.61億元；毛利分別為1.04億元、1.73億元、1.83億元及2.42億元，毛利率亦持續改善，分別為23%、31.6%、34.6%及36.6%。

收入及毛利穩步增長之際，公司仍處於虧損，於上述期間，分別虧損10.7億元、1.84億元、6.58億元、8.7億元。經調整後虧損淨額亦分別達7.84億元、3.97億元、1.85億元及3.1億元。

就公司連續4年業績見紅，首席財務官胡剛直言，今年度首4個月收入按年有增長，但預期全年虧損仍會擴大，明言最少至2024年仍會出現虧損。

公司指，新冠疫情亦令生意額帶來負面影響。（資料圖片）

內地競爭激烈 運營指標有所下降

的確，除了疫情等因素拖累，亞洲同城物流市場競爭激烈，令GOGOX在中國的運營指標有所下降，招股書中指出，其競爭對手或擁有更多財務、技術、營銷及研發資源、更高品牌知名度、 更悠久經營歷史或更龐大用戶基礎等，相較之下即使GOGOX於業績紀錄期内努力籌集資金，但其資金水平仍不足以與內地主要競爭對手所提供的高額用戶獎勵競爭，客量流失因而對營業績造成不利影響。

除此之外，新冠疫情亦令生意額帶來負面影響。疫情期間，中國及香港政府多次實施旅遊和社交聚集限制、隔離及停工等措施，導致企業和個人的商業活動減少，物流服務需求因而下降，公司托運訂單數量大減，連帶交易總額大跌。

聶Sir認為，GOGOX虧損於4年内大幅收窄，加上收入同步擴張，前景頗爲明朗。（資料圖片）

聶Sir：看好GOGOX前景 對初期股價有信心

雖然GOGOX需面臨不同挑戰，但華盛證券分析師聶振邦仍看好公司前景，認為公司虧損於4年内大幅收窄，加上收入同步擴張，前景頗爲明朗。

股價方面，他直言新股股價多視乎大市氣氛，雖然美國近日議息，或會影響大市氣氛，但認為投資者不必過分擔憂，公司上市當日（24日），相關消息市場應已完全消化，或利好港股。加上該公司合共發行約3,120萬股，較一般發行量低，而兩大基石投資者已認購逾七成四股必，以致「街貨」僅得約800萬股，令抗跌能力相對高，初期股價應該「幾穩陣」。

另外，聶振邦指「最壞的時間已經過去」，恒指很大機會能守住50天線，加上大市成交額大多超過1,300億港元，市場整體利好新股上市，但暫時仍不建議投資用孖展申購，參考近來新股認購反應，他相信認購約15至20手股肯定可獲1手。