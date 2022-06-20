虛幣價格大瀉　富豪身家大縮水　幣安趙長鵬身家減近9成

虛擬貨幣價格受到多國央行收緊貨幣政策，以及LUNA幣大幅下挫拖累，近期不斷尋底，其中Bitcoin（比特幣）曾失守1.8萬美元，不過今日卻暫時收復2萬美元。

雖然今日虛擬貨幣回升，可是分析師對後市仍有戒心，指出目前整體市場氣氛仍然負面，虛擬貨幣內部危機引發市場的憂慮日增。

7大富豪身家合共蒸發1140億美元

比特幣等虛擬貨幣價格時而飆升，時而暴挫，令到支持身家可以在短時間內出現大幅變化。去年11月上旬，當時比特幣價格攀升至近6.9萬美元這歷史高位時，多名支持者身家水漲船高。據彭博億萬富豪指數顯示，當時共有7名與虛擬貨幣相關的富豪，其總身家達到1,450億美元，可在短短7個月，這7名富豪身家合共蒸發1,140億美元或78%。

在這7名富豪中，全球最大加密貨幣交易場所幣安創辦人趙長鵬身家跌幅近9成。去年時趙長鵬身家接近960億美元，為內地首富。可是其身家最新縮減至102億美元，較高位大減89%。

至於名單上排第二位的，是加密貨幣交易所FTX的30歲執行長Sam Bankman-Fried，其資產由去年11月的150億美元跌至僅剩89億美元，從高點蒸發逾40%；若與260億美元的資產峰值相比，則損失達66%。緊隨排第三位的是加密貨幣交易所Coinbase的創始人Brian Armstrong，其財富縮水85%，自137億美元至僅剩21億美元。