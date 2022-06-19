Bitcoin比特幣價格暴跌　一文看清加密貨幣市場崩盤原因

加密貨幣市場拋售速度加劇，Bitcoin（比特幣）6月18日下午一度暴跌至約17,749美元，以太幣跌至約897美元。談到加密貨幣價格暴跌的原因，一切要從Luna幣一夕「清零」說起。



兩大加密貨幣現況

整體市場價值從3萬億美元下降至1萬億美元以下，截至19日上午，加密貨幣全球市值為約8,400億美元。

美國財經新聞網站消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，過去一週，比特幣及以太幣下跌了35%以上。美東時間6月18日晚上8時之後，比特幣反彈至18,955美元左右，以太幣回升至約995美元。

Bitcoin在18日較早時間曾跌穿2萬美元心理關口，是2020年12月以來首次，亦是連續12天下跌。一些加密貨幣投資者認為2萬美元關口很重要。《紐約時報》引述紐約哥倫比亞商學院一項分析稱，大約一半的比特幣錢包以略高於2萬美元的價格獲利。

比特幣19日下午回升至近2萬美元。截至下午7時15分，比特幣價格為約19,950美元。

Bitcoin在2021年11月達到68,789.63美元高位，距離現時水平跌幅已經超過70%。以太幣2021年11月則曾達到4,891.70美元高位。

為何暴跌？

加密貨幣市場暴跌的部分原因，是由宏觀經濟壓力所致，包括通脹上升，促使包括美國聯儲局等各國央行加息，抑制投資者對加密貨幣等較高風險資產的興趣。《香港01》整理一些資料，把加密貨幣市場崩潰的起緣向讀者娓娓道來。

原因一：Luna幣

這一切都始於出自加密貨幣界公鏈Terra的穩定幣UST不穩定地暴挫兼Luna幣接近歸零，來自韓國的創辦人Do Kwon成為眾矢之的，還遭起訴涉龐氏騙局。

Luna崩盤前市值逾180億美元，共從加密市場中蒸發逾400億美元。許多投資者因投資Terra而失去畢生積蓄，除投資者外，這件事對整個加密生態系統均產生嚴重後果。

穩定幣TerraUSD（USDT）幣值與1美元嚴重脫勾，相關加密貨幣Terra（LUNA）幣值已近乎歸零。（CoinMarketCap）

原因二：Celsius凍結提款

Terra區塊鏈崩潰衍生出各種問題，包括加密貨幣資產平台塞爾西烏斯網絡公司（Celsius Network）宣布凍結所有加密交易，這讓加密貨幣市場情況進一步惡化。對沖基金Three Arrows Capital遭受大損失並表示考慮包括出售資產在內辦法。再之後，Babel Finance（貝寶金融）亦暫停用戶提款公司。

Celsius凍結提款與轉賬後，比特幣遭受打擊，比特幣基地（Coinbase）、BlockFi、Global Inc和傑米尼（Gemini）等從事加密行業的企業開始裁員。

原因三：監管不足

熱衷於評論加密貨幣的熱拉爾（David Gerard）認為，近期崩潰的情況表明監管機構失敗，監管機構數年前就應對這一行業進行更嚴格審查。

原因四：股市

加密市場與股票市場掛鈎，若股市出現下跌趨勢，加密領域亦會出現同樣狀況。

美國網站投資百科（Investopedia）數據顯示，2021年末至2022年中，加密貨幣價格與股票價格的升跌差不多。現在看標普500指數也是，亞馬遜（Amazon）、美國電動車生產商特斯拉（Tesla）與蘋果公司（Apple Inc.）等科技股下跌逾6%，而比特幣、以太幣和獲Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）支持的狗狗幣（Dogecoin）在13日均跌破2.3萬美元。

I will keep supporting Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

《紐約時報》指，雖然理想情況下加密市場運作應獨立於傳統市場，但其對主流金融世界動向很敏感。

原因五：通脹

《華爾街日報》指，美聯儲會為抑制通貨膨脹而加息。消息傳出後，股市與加密市場均出現暴跌情況，投資者失去信心並開始拋售其數碼資產，導致加密貨幣市場「大出血」。