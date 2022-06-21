珍寶沉沒了　昔日「歌堂躉」慘遭拋棄　典型蝕本生意無人做｜刁佬

政府宣佈海洋公園唔接手珍寶海鮮舫後，晚上廚房就入水傾側，彷彿條船都有靈性知道自己唔捱得幾耐，一拖出去西沙群島仲沉沒埋。普通市民抌件大型垃圾如傢私，都要花啲皮費拎去垃圾站，再大型啲可能要搵廢棄物處理公司。珍寶海鮮舫咁大條船，原本棄置都要諗諗辦法，珍寶海鮮舫的結局實在很戲劇性，殊不知它已自行了斷。

珍寶海鮮舫母公司為香港仔飲食集團，該集團大股東為新濠國際發展（0200）。1993年6月，新濠國際以4.35億元收購香港仔飲食集團86.68%股權，持有至今，於2020年6月新濠國際曾提出以4,975萬元私有化香港仔飲食集團，但是未達收購所需的門檻，最終失敗。

踏入第三年疫情，通關一延再延，食肆開下又閂，就算政府有保就業措施支持，食完補貼唔捱得幾耐最終都係要炒人。珍寶海鮮舫食正旅遊及食肆的行業低潮，係人都知呢段時間無得做。就算政府減下排污費，都係杯水車薪，計及檢查、維修、保養及停泊費等，還有滿足牌照及其他要求，每年的固定支出不輕，加上珍寶海鮮舫收入大減，短時間又未見曙光可扭轉收入頹勢，實在長貧難顧。

新濠主營業務係博彩業，精於計算賠率及派彩，繼續經營珍寶海鮮舫，件事值唔值博，心中有數。「殺頭生意有人做，蝕錢生意無人做」如果經佢地屈指一算，決定免費送畀你，證明無得做，連棄置費用都慳返。

偏偏政府於2020年《施政報告》提出「躍動港島南」項目，推動海洋公園協作重新活化海鮮舫。海洋公園自身已有經營困難，搵個泥菩薩打救珍寶海鮮舫，不知是諷刺，還是打從第一日開始就有心要敷衍新濠的一片好意。

如果政府覺得珍寶海鮮舫值得保育，一早就已將佢納入「活化歷史建築夥伴計劃」。一向做開水魚的政府今次都醒，深明便宜莫貪，海洋公園亦表明「任何相關安排不能為公園帶來額外的財政負擔」。

呢個世界往往免費嘅嘢先係最貴，無條件送給的先至貴，純潔的男女感情係免費，兄弟朋友的患難真情亦都係免費，刁佬眼見用錢買到的有數計，貴極有限，純付出真感情因為稀有所以很貴，很是珍貴。珍寶海鮮舫對政府未必付出真感情，但要養住佢就肯定貴。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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