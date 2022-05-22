蟲草大王六球買到創仔？　一切從蕭若元「子債父還」說起｜刁佬

記得財經電影「Wall Street」中一段經典對白「Money never sleep」 ，靜咗一排，無鎂光燈留意唔安落的「蟲草大王」陳恩德又出擊，今次誓要一鳴驚人，買咗號稱「燈神燒山」蕭若元的易還財務 (8079) 34.24%的股份，即係出658萬元就成為公司重要股東，倒求換算返成間易還財務只值1,921.73萬元。今次交易係連骨連肉賣，「蟲草大王」仲接收埋燒山的財仔及網購生意。

658萬元呢個數係香港要買一間似樣少少的豪宅都唔得，但竟然買到間上市公司連業務，咁睇怕刁佬都生意淡泊，可能耕田仲好搵。不過有留意開通告的朋友，不難明白此刁的「徼妙」（音：橋妙）。

於2020年5月31日時，易還財務出通告指，燒山兒子蕭定一拖欠債主張少輝2.3億元，抵押品包括蕭若元名下的易還財務股份及物業，真係感人至深的「子債父還」。從2022年5月10日易還財務發出的公告中看到，與其說是蕭若元賣出股份，更準確是張少輝打靶出售抵押品，因為這次賣出的股份，是「根據立富與張少輝先生（「張先生」）訂立日期為二零一七年十月十八日之股份押記，立富已將其於待售股份之權利、所有權及權益抵押予張先生。」因此今次交易蕭若元名下的易還財務股份，其實是由債主張少輝賣出。

平時睇易還財務的公告，都見到借出街都係球球聲 （1球：100萬也），如果成間易還財務只值1,921.73萬元，我係債仔不如集資借錢買下成間公司，索性唔洗還錢啦，用常理推斷實在無可能咁平。再看看易還財務的於2021年9月30日中期業績中提供予客戶的貸款及墊款總數約1.65億元，截止2021年12月31日為止九個月，單是放貸業務利息收入已達2,580萬元，而2021年9月30日中期業績中的淨資產有2.58億元，常識話比刁佬知邊可能成間上市財務公司只值1,921.73萬元。

早於今年四月，英皇證券(0717)發出通告，以年息8.8厘，還款期為12個月，借出6,200萬元，借貸人就是「蟲草大王」陳恩德，陳恩德需要提供葵涌的5個商業單位作擔保。在此之前，英皇證券已借出1,100萬予「蟲草大王」，還款期同樣是12個月，年息9厘，抵押品為10個位於葵涌的車位。刁佬相信這個世界没有太多的巧合，如果將以上的通告及財務資料，同買易還財務股份拼埋一齊睇，成件事就好清晰。前後英皇已借出7,300萬予「蟲草大王」，加上658萬的股份交易，總數約8,000萬元，差不多是現時創業板殼價。

易還財務市值只有4,500萬元，可以反映到它已經是一隻玩爛咗嘅殼，好難值到8,000萬元，打個折頭值5,000萬元。又如果就當中期業績中提供予客戶的貸款及墊款總數約1.65億元裡面，未來只收得返一半，九個月的放貸業務收入再減一半，約為1,290萬元，以3,000萬元買下這本高利貸「loan book」真係差唔多。

其實「蟲草大王」成個買殼行動，表面睇就係用658萬元就好英明神武地控制咗燒山隻殼，實際又點會咁平，一隻唔乾淨的殼5,000萬元，連業務loan book打個7折值1.17億元，成間公司合計大約1.67億元，如果蟲草先生用8,000萬元去買，應該收到47.9%。另外，從中央結算系統中看到，除了34.24%交易股份之外，市場上有14.35%的股份是紙股票，萬一如果全部交收哂畀「蟲草大王」，合計有48.59%。世事有巧合，不過數字好少有噤多巧合，所以刁佬都要補番一句，以上文章純屬猜測，如有雷同，實屬巧合。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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