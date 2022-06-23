內房核數師辭任潮　財匯局：情況惹人擔憂　將是未來查察重點之一

今年有不少大型會計師行相繼辭任內房企業的核數師，並由其他會計師行接手。財匯局主席黃天祐稱，當局對有關情況非常關注，尤其是較遲辭任（Late Resignation）。

查察部副主管劉建汝稱，財匯局一直關注核數師辭任的數字，而過去一年內房企業相關的個案數字及佔比都有所提升。財匯局將進一步關注辭任原因，以及接任的會計行之勝任能力，對其進行訪談及調查。

黃天祐重申，若果核數師在期限前較遲的時間辭任，當局就這單一因素已經有一定擔心，因為在交接過程、人手配置，以至新核數師再進行審計均存在風險。

財匯局主席黃天祐稱，今年有不少核數師較遲辭任，令審計工作出現一定風險，預告將會是未來的查察重點。（張浩維攝）

不過，由於財匯局的查察行動主要針對已完成審計的報告，而有關今輪核數師較遲辭任，交接後仍未完成審計工作，故暫未能對其查察。當局將持續了解情況，跟進其審計進度。黃天佑強調，由於情況惹來當局擔憂，下次查察行動並不一定隨機抽樣，而是基於風險主導，有關個案將會是下一輪查察的目標之一。

根據2021 年年度查察報告，財匯局今年完成50個項目查察，報告發現整體審計質素較2020年的查察結果按年有所改善。當中，32%受查察項目被評為「良好」及「需要有限度改進」，2020年同期為27%。