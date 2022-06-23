6間博企獲准延長賭牌至今年底　澳博旗下已訂立190億元銀團貸款

澳博（0880）等6間博企均發出公告，指出已經與獲澳門政府批准及許可，將賭牌到期日由6月26日延長至今年12月31日。6間博企分別向澳門政府支付4,700萬澳門元作延長費用，同時會提交銀行擔保，作為合同屆滿後履行的勞工責任。

其中銀娛（0027）指出已與政府訂立批給修訂合同，賭牌延至今年底，並於批給修訂合同簽署日起3個月內，向政府支付4,700萬元澳門元作為延長批給合同的溢價金。公司亦須向政府提交不少於16.3億澳門元作銀行擔保，以保證在已延期的博彩批給合同屆滿後履行潛在勞動責任。

澳門政府表示，行政長官賀一誠代表特區於今午在政府總部，分別與三間正牌公司簽署作實。隨後，在博彩監察協調局代表見證下，前述三間公司分別與美高梅金殿超濠、新濠博亞（澳門）及威尼斯人澳門的代表，簽署轉批給合同的修改合同。作為娛樂場幸運博彩經營期限延長的回報，各博企將需額外一次性向特區支付4700萬澳門元。同時，各博企亦將於簽署合同起計三個月內為員工設立勞動債權擔保金，為員工提供保障。

政府指，此舉不僅保障公開競投程序的順利進行，而且有助保持社會穩定，尤其是就業市場穩定。批示即日生效。

另一方面，澳博（0880）指出於6月20日旗下澳娛綜合與工商銀行（澳門）牽頭的銀團，就最高達190億元的銀團貸款訂立融資協議，其中90億元為定期貸款，100億元循環貸款。公司指出絕大部份貸款融資將用作償還澳娛綜合於2016年9月訂立的現有銀團貸款融資。重新融資後，澳娛綜合將有額外60億元流動資金。

公司表示新貸款融資的新到期日為2028年6月20日，實際利率為本港或澳門銀行同業貸拆息另加1.25至2.25厘，首6個月實際利率為本港或澳門銀行同業貸拆息另加1.65厘。該融資計劃已獲澳門政府批准。