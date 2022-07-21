爛尾樓｜銀保監﹕穩妥化解地產領域風險　千方百計保交樓

銀保監新聞發言人﹑法規部主任綦相指出，穩妥化解地產領域風險，密切監測實體經濟債務規模及償付能力變化，有效防控債務風險。

他指出堅持「房住不炒」定位﹑因城施策實施差別化住宅物業信貸政策，支付剛性及改善性住屋需求。

統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞指出，會保持房地產金融政策連續性及穩定性，保持樓市平穩有序，遵循市場更好滿足買家合理需求。

對於近期內地發生爛尾樓業主停止償還物業貸款事件。銀保監有關負責人士指出，已出台包括指導銀行做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工﹑早復工﹑早交付，加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶不同需求，及滿足發展商合理融資需求，支付租賃住宅物業建設及併購等措施，千方百計保交樓。

料嚴防偽金融創新行為

另一方面，劉忠瑞指出受內地及境外複雜形勢的影響，經濟下行壓力逐步映射到金融領域，呈現出新老問題交織的特點。

他指出，部分金融產品結構複雜，槓桿水平高、隱藏的金融風險依然較大。高風險「影子銀行」還可能以所謂創新旗號改換頭面、捲土重來。下一步，銀保監將繼續嚴防類信貸「影子銀行」反彈回潮，嚴禁多層嵌套投資、資金空轉、脫實向虛、偽金融創新行為等，把所有金融活動納入監管，統一同類機構和產品監管標準，建立「影子銀行」的風險分類、風險權重、資本撥備計提等標準。