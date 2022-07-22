新晉股評家出書講炒股「最佳位置」　接觸股票始於送咖啡｜溫多娜

書展近日開幕，不少投資界高手也會趁機出書，溫多娜自然要拜讀一下。好友Helen介紹話，一位名叫「莊主」的投資達人，寫專欄起家，在投資社交平台擁過萬名「粉絲」，佢近日出了一本書講技術分析，叫《最佳位置》，值得一睇。

講起這位「莊主」，本身從事金融業及投資者教育，曾在內地做過私募基金，深明股市最是「錢可通神」嘅地方。佢同溫多娜講，自己屬「時勢派」，意思是操作時不只依賴技術分析，更側重探索一隻股上升誘因，背後大戶動機，以更佳地捕捉時機，「技術分析只是面果浸，要有『主力』在場，股價才會郁！」

溫多娜主打基本分析，知道技術分析向來易學難精，「莊主」就話關鍵是要先知道一隻股票背後「有咩嘢發生緊」，再配合技術分析「組合拳」，方能在股市賺錢。

年約40歲的莊主，外表青春，但股齡不輕。佢同溫多娜講，自己本科在多倫多大學修讀經濟及統計，接觸投資始於做「外賣仔」！原來，那時兼職送咖啡，不時到交易所，初觸股票。03年「莊主」回流，07、08年金融海嘯爆煲前睇淡港股，於是斥20萬元買入熊證，點知一個月內輸清光，換來最大的啟示──投資要捕捉「最佳位置」，「我係恒指28700點買入熊證，29400點強制收回，點知個市升抽高再大冧，一星期便輸咗20萬，有時睇啱大市，都係找對位置！」

亦因此「莊主」新書取名《最佳位置》，希望讀者可以揀啱位，賺「有把握」的錢，費事臨門一腳中門楣彈出！溫多娜覺得，睇書其中一個好處是好快地吸收人家的經驗，投資市場博大精深，多學一點，又何妨？