大灣區白皮書：逾半內地客視香港保險公司為跨境保險產品首選

德勤和中銀人壽聯合發佈《粵港澳大灣區展望：保險業機遇》白皮書，發現絕大多數大灣區客戶沒有購買香港或澳門保險產品的經驗，但他們對港澳保險產品表現出濃厚的興趣（65.7%），尤其是重大疾病保險和醫療保險產品。有受訪者認為，港澳兩地的保險公司提供了更合理的保費、更高的收益率和更廣泛的險種，當中香港的保險公司是在其購買跨境保險產品時的首選（54%），其對香港保險公司更具信心且認為其服務品質更有保障。

該白皮書訪問了大灣區和其他內地城市超過1,000多名受訪者，超過60%來自大灣區。調查結果顯示，除廣州、深圳和香港以外，其他大灣區城市的保險滲透率不足 10%。超過 60%受訪者指，不熟悉保險產品和相關法規是其未購買保險的主要原因。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，內地保險產品主要是以人民幣，因此對香港美元和港元保險產品有需求，認為能夠較平穩地獲取收益，另外內地客戶希望在境外治療，認為香港醫療保險對境外醫療保障較強，故較有信心。他並指出，大灣區人口基數大，為保險業發展提供龐大的市場潛力及新據點。

德勤﹕內地客更傾向數碼互動渠道

德勤中國保險業（香港）主管合夥人黃頌欣表示，大多數香港客戶喜歡與保險公司進行面對面交流，而內地城市客戶則更傾向於數碼互動渠道。除了遵守跨境金融服務監管要求，如資本流動和資料私隱問題，有意於未來在大灣區內外同時發展業務的保險公司，應當在其客戶旅程中嵌入更多數碼接觸點，聯通線下服務中心和技術代理商以提供個性化客戶互動並打造無縫客戶體驗。

就保險產品偏好而言，大灣區客戶更加青睞重大疾病保險和醫療保險產品（均超過 80%），而香港受訪者中只有61%選擇重大疾病保險。事實上，許多內地客戶更喜歡從香港的保險公司購買保險以完善其醫療保障。

受新冠疫情影響，客戶普遍更加注重健康和生活品質。超過57%的受訪者表示其正在使用健康應用程式，23%的受訪者表示正計劃使用健康應用程式以監測健康水平，並對這些軟體提供的獎勵很感興趣。這對於健康保險公司而言似乎是個很好的機會，他們可以以此宣傳其應用程式以增強客戶互動和客戶粘性。

比較不同年齡段人群對於保險產品的偏好，其選擇往往與個人健康和財務狀況密切相關。在35歲至44歲的受訪者中，96%的人表示有購買保險的經驗，而18歲至24歲的受訪者中只有一半的人有此類經驗，可見年輕一代對意外保險、分紅保單和人壽保險等保險產品的興趣不大。