恒生半年少賺46%　第二次中期息0.7元　施穎茵︰密切留意外圍風險

恒生銀行（0011）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利47.04億元，按年下跌46%；每股盈利2.31元，派第二次中期息0.70元﹙去年同期為1.1元﹚，即上半年每股派息合共為1.40元，2021年上半年每股則共派2.2元，按年少36.4%。

兩大因素拖累 利潤急挫

期內總營業收入275.34億元，按年升7.4%。其中，由於利率上升加上賺取利息之平均資產增加3%，帶動淨利息收入回復增長，按年上升4%至123.56億元。淨利息收益率改善1個基點至1.52%。

不過，上半年非利息收入按年下跌52%，令扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額按年減少14%至149.44億元。

收入上升，惟利潤下挫，主要受兩大因素影響。一方面，旗下保險業務收入顯著下跌，原因是市場之走勢，對人壽保險投資組合帶來不利影響，加上利率上升所產生之不利貼現影響，令情況進⼀步加劇。扣除預期信貸損失前之營業溢利因此下跌28%。另一方面，由於內地商業房地產行業之再融資風險增加，恒生對預期信貸損失作出較大之調整，期信貸損失淨提撥按年上升17.57億元至20.96億元。

截至6月底，平均普通股股東權益回報率為5.2%，按年減少4.7個百份點。﹙資料圖片﹚

平均普通股股東權益回報率僅5.2%

截至6月底，平均普通股股東權益回報率為5.2%，按年減少4.7個百份點。平均總資產回報率為 0.5%，按年減少０。５個百分點。

資產質素方面，普通股權⼀級資本比率為14.6%，⼀級資本比率為16.1%，總資本比率為17.4%，俱較去年同期輕微回落。

施穎茵︰密切留意各項外圍風險

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵在業績報告中指出，上半年之環境特別艱難。第五波疫情繼續影響貿易及商業活動，加上環球經濟之不利因素，以及國際地緣政治之緊張局勢，令該行各項業務，均要面對複雜之問題及挑戰，這些情況無可避免會影響本行之財務表現。

展望下半年，她稱，該行會密切留意各項外圍風險，包括內地商業房地產市場之發展、通脹、商品價格上升，以及疫情之變化。從樂觀角度而言，市場利率上升有助提高淨利息收益率，而此方面對該行賺取利息業務之正面影響亦開始出現。恒生期望可以盡快通關及恢復跨境活動，以期能進⼀步刺激社會經濟。

恒生董事長利蘊蓮則提到，2022 年上半年在本地及海外發生的⼀系列事件令人注目，再次提醒該行要放眼未來做好準備的重要性，同時更須兼備強韌的適應能力，藉以克服各種挑戰。