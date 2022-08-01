恒生料下半年加P機會很大　存款利率上調速度未必一致

恒生銀行﹙0011﹚今日公布中期業績，期內溢利下跌46%至55.33億元，該行執行董事兼行政總裁施穎茵於記者會上解釋，上半年經營環境仍然艱難，情況持續反覆，第五波疫情繼續打擊貿易及商業活動，而內房壞帳之影響將繼續維持至下半年底，離岸市場仍然未改善跡象。

今年至今，美聯儲已加息四次，累加2.25厘 ，帶動本港息口水平漸漸趨升。問及加息對集團的影響，施穎茵指出，加息為利息收入，以至與利息相關的業務所帶來的正面影響，且於上半年後期開始浮面，集團淨利息收入按年上升4%至123.56億元。她補充，香港經濟仍然強勁，加息有利淨息差（NIM）發展。

恒生財務總監梁永樂指出，本港銀行同業拆息已上揚，九成按揭已屆封頂位，在資金成本上漲下，估計港銀下半年加P（最優惠利率）機會很大，但存款利息未必即時跟隨，相信兩者上升的時間及步伐未必相約。

他預期，受市場利率上升帶動，恒生第三和第四季淨息差及淨利息收益率會改善。

展望下半年，施穎茵形容「有危亦有機」，年頭的政策影響比預期大，加上疫情、通漲等經濟不明朗因素，但香港整體經濟仍然強勁，對下半年表現保持樂觀。在貸款方面，集團認為整體情況仍受控，會保持謹慎留意市場變動並作出調整。在集團人手方面，施穎茵表示，員工流失情況與整體市場相約，金融界別人才緊張，即使集團員工被招攬亦屬正面啟示，集團將加碼培訓專才。

受業績倒退影響，恒生第二次中期息減至0.7元，施穎茵指出，派息政策考慮到盈利、監管指引以及未來發展機遇和經濟前景而定。