尚乘數科（HKD）再錄倍升　上市兩周最多升326倍　總市值超越阿里

尚乘數科（美：HKD）由港資公司尚乘集團分拆，上月15日在紐交所掛牌，當時發行價為7.8美元，上市以來股價持續攀升。周二（2日）股價一度炒高至2,555.3元，較發行價最多累升326.6倍，市值一度衝高至3.71萬億港元。

周二尚乘數科收報1,679美元，單日再升126.28%，成交額達4.72億元，總市值達3,106.91億美元，相當於2.43萬億港元，已超過阿里巴巴的市值規模。

母企由長和系創立

據資料顯示，尚乘集團於2003年由長江實業及和記黃埔創立，2015年由現任CEO蔡志堅入主尚乘，長和系李嘉誠的持股量當時已降至5%以下，毋須披露。

尚乘集團主營業務包括投資銀行﹑資產管理﹑保險經紀及新經濟投。尚乘國際則是旗下投資銀行，已於紐交所及新加坡交易所掛牌。

尚乘董事局可謂粒粒皆星，其中蔡志堅本人曾在瑞銀擔任投資銀行部董事總經理，以及全球家族辦公室亞太委員會委員，亦曾在花旗擔任投資銀行板塊的中國首席戰略合作官。副主席王銳強為香港稅務學會顧問委員會主席。

尚乘數科於6月23日披露的F-1/A招股文件顯示，未計及超額認購的綠鞋機制，尚乘持有公司88.7%股權及99.4%投票權。於截至2021年4月底止年度，公司股東應佔溢利為1.77億元。