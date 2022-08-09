百年老店蓮香樓蓮香棧宣布結業　上環蓮香居不受影響

蓮香飲食集團周二（9日）在Facebook專頁發公告，稱蓮香樓及蓮香棧於周一（8日）正式結束營業。

集團公告稱，蓮香樓及蓮香棧均屬集團之特許經營加盟商，上環蓮香居仍為各位提供傳統點心美食，歡迎蒞臨品茗。再次多謝大家多年以來對蓮香的支持。

蓮香飲食集團周二（9日）在Facebook專頁發公告，稱蓮香樓及蓮香棧於周一（8日）正式結束營業。

百年歷史 1910年專營茶樓

蓮香樓至今已有過百年歷史，前身為廣州西關的婚慶餅店糕酥館，於1910年起專營茶樓，並改名為連香樓。後又因翰林學土陳如岳大讚其蓮蓉味美，故易名蓮香樓。1918年，蓮香樓於香港開設分店，及後輾轉搬至中環威靈頓街，在七層唐樓的地下及一層，樓下設賣年糕唐餅，樓上則為茶室。

2019年2月，蓮香樓當時因租約完結東主顏氏家族一度將蓮香樓結業，但幸獲員工合資接手，將「蓮香樓」易名為「蓮香茶室」後，繼續於原址營運。及後，香港經歷社會運動及疫情爆發影響，「蓮香茶室」亦難收繼續營運，故顏氏家族決定再次接手，並再次正名為「蓮香樓」。

記者分別致電位於中環的蓮香樓及位於荃灣的蓮香棧，惟皆無人接聽電話。至於上環蓮香居的職員則表示，該店照常營業，不受影響，「我哋同佢哋唔同，唔係同一個老細。」