會計師公會︰疫下業界流失率達30%　多地會計師互認續期縮減至1年

疫情持續至今，香港實施較為嚴格的防疫措施，尚未與內地及海外全面通關，對會計業界帶來不少衝擊。香港會計師公會會長​​方蘊萱​​​​受訪時便表示，人才流失成今年一大難題，而且由於世界各地尚未通關，香港與多地會計師互認續期由五年縮減至一年。



方蘊萱指出，今年公會流失率錄得11%，若計及部份職員轉職至財匯局，即達到30%，而本港的會計師事務所、大型金融機構，甚至財匯局、保監局、金發局等政府部門的流失率亦達30%，相信業界會繼續以加薪、花紅及福利挽留人才。

香港會計師公會會長​​方蘊萱指出，人才流失成今年一大難題。（資料圖片﹚

會計師互認僅續期一年屬「緩衝」

香港與澳洲及紐西蘭、加拿大、愛爾蘭等地一向有互認會計師資格安排，今年將互認安排續期一年，方蘊萱承認與以往續期五年做法有差異。她指出，由於互認安排的續期工作，需要檢視雙方的專業資格，並進行當地考察，但礙於世界各地未能全面通關，工作有所滯後，因此各機構達成共識，將原有互認協議延期一年，但待疫情過後，將會續期五年，現時屬「緩衝」之計。

對於港美會計師互認安排將於今年12月底終止，公會指出，與美國IQAB（International Qualifications Appraisal Board）無法達成續期安排，是由於香港認為有IQAB資格的申請人須具備一年香港經驗，才可成為本港執業會計師，不能以在美國的工作經驗，取代有香港工作經驗的要求，而IQAB堅持讓會員直接成為香港執業會計師。

方蘊萱指出，美國不同地區對會計師工作經驗的要求不同，有些地區的會計師是無需工作經驗，故無法讓IQAB的會員在毫無香港工作經驗的情況下來港執業，雙方已就此商議多年，惟無法達成協議。

她又指，過去五年，每年不多於100位香港會計師運用港美會計師互認安排前往美國，認為此互認安排的終止不會影響香港會計師的發展，更不會危害香港國際金融中心的地位。

方蘊萱指出，無法讓IQAB的會員在毫無香港工作經驗的情況下來港執業。（張浩維攝）

與財匯局交接順利

​​另外，去年立法會通過修例，財匯局將取代會計師公會在發出會計師執業證書、執業單位的註冊及查察，及調查和紀律處分所有會計師、執業會計師及執業單位等職能。

方蘊萱指，年內與財匯局進行一系列的交接工作，例如7月以後未經審核的約20宗投訴個案將移交至財匯局，以及部份公會職員轉職至財匯局，過程有序且順利。另外，公會將與財庫局、證監會等機構緊密合作，將國際可持續發展會計準則引入香港市場。

方蘊萱指出，公會將繼續協助會員探索大灣區機遇，並與內地政府溝通。﹙資料圖片﹚

公會續助會員探索大灣區機遇

方形容是今年是重新定位的一年，制定了七大發展範疇，包括專業發展及會員參與、準則的制定及專業知識的支援、專業資格的課程等，公會將繼續代表業界參加國際準則制定的委員會會議，從而反映香港會計師對準則的意見。

同時，方蘊萱指出，公會將繼續協助會員探索大灣區機遇，並與內地政府溝通，建議未取得中國註冊會計師資格的香港會計師在大灣區擔任非審計業務的合夥人，同時倡議將香港註冊會計師納入大灣區高端人才目錄，目前反應正面。

為確保公會收支平衡，她指，公會將於2023年起上調會費，由現時的2,300元增至2,500元，年長或擁有20年以上會員資格的會員將得到部分會費寬減。