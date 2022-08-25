調查｜不足一成投資者持有房託　去年37%受訪者投資回報不足3%

香港房託基金協會今日（25日）成立，並公布一項調查，指僅有不足一成散戶有投資房託基金。

協會今年4月委託市場調查機構，以線上問卷形式訪問約1,000名香港居民，結果顯示「資產增值」、「退休後的收入來源」及「保本」乃本港投資者的主要投資目標。

然而，37% 受訪者表示2021年的投資回報率少於3%，這顯示他們未能完全達成投資目標。

調查又發現，股票、港幣儲蓄／定期存款及強積金是最多香港人採用的投資工具，當中僅 6%受訪者（或8.5%受訪投資者）有持有房託基金，反映房託基金目前並非個人投資者最常採用的投資產品。

近半人稱「高派息率」是投資房託最大誘因

對投資本港房託基金沒有興趣的受訪者中，53%表示因為「不熟悉香港房託基金而不感興趣」；至於有興趣投資香港房託基金的受訪者中，47%指「高派息率」是投資房託基金的最大誘因。

是次調查題目認識到房託基金的特點後，約半數（46%）受訪者表示可能會在未來12個月投資房託基金，計劃平均投資逾4.6萬元，平均期望達到6.3%的投資回報率。

協會認為，部分香港投資者對房託基金已有一定程度的認知及興趣，但並非全面普及。鑑於環球資本市場波動，投資者更渴求可創造穩定回報的投資工具。

因此協會認為應把握當前時機，加强推廣房託的特點，尤其是穩定派息及增值潛力，讓投資者理解房託是穩健的投資工具，以促進投資者把對房託的認知及興趣轉化為實際投資，推動房託成為他們其中一項主要投資產品。