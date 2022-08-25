房託基金協會冀強化香港作為房託上市地位　與政府及監管機構交流

由領展（0823）、越秀房託（0405）和順豐房託（2191）於今日（25日）共同發起及成立「香港房託基金協會」，目標希望強化香港作為房託基金上市及交易的地點，包括與內地互聯互通等，亦會透過平台，與政府、監管機構和其他持份者合作及交流，就監管及法規等問題與當局交流。

另外，平台亦希望通過投資者教育，加強對房託基金的認識，以擴闊投資者基礎。

協會董事會主席王國龍指出，已收到同業入會申請。（鄭子峰攝）

冀推動投資者增加對房託認識

協會董事會主席兼領展行政總裁王國龍表示，三者大約於一年前開始討論，認為本港應要有一個平台去推動房託發展，協會今日成立，已收到同業的入會申請，如滙豐信託，冀未有有中介等不同持分者加入。

被問到新加坡上市的房託數目比香港多，王國龍認為，不能通過與其他市場鬥放寬上市條例去吸引來港上市，協會希望通過宣傳在港上市的好處，令海外房託有興趣來港，從而令流通量增加，吸引資金流入，又笑言希望最終可追到新加坡的數量。

協會榮譽創會會長兼越秀房託主席及行政總裁林德良就表示，亞洲總資產前十大的房託，有一半在港上市，類型包括寫字樓、酒店、商場、物流等，相反新加坡多數少於300億，認為本港影響力較大。

至於本港除龍頭房託外，一般交易量都較低，王國龍認為每隻房託都有自己的原因，如行業前景，投資者興趣等都有關。林德良補充，房託基金的投資者，不少屬長線基金及保險資金，不會經常交易，公司會「揼石仔做好去」。

林德良（圖左）表示，現時在內地共有14隻C RElTs，市值約635億元；香港有11隻，市值達2,100億元。（鄭子峰攝）

林德良﹕內地與香港兩地房託上市模式不同 須解決

推動中港房託互聯互通方面，林德良表示，現時在內地共有14隻C RElTs，市值約635億元；香港有11隻，市值達2,100億元。他指出，金發局於去年5月已發表報告，深交所方面也有商議，但首要解決中港房託以不同模式上市的問題。目前本港房託以信託方式上市，內地則是公司模式。

提到美國聯儲局持續加息，本港即將跟隨，加息周期或會削弱房託吸引力。榮譽創會會長兼順豐房託執行董事及行政總裁翟迪強指，加息對所有企業都有影響，難一概而論。王國龍補充，只要房託業務上升幅度大於利率升幅，加息不一定會令房託出現減值，又希望，通過加強投資者教育，令投資者明白房託的特點及與發展商的分別。