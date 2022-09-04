白宮切斷中俄AI高端晶片供應　矛頭直指中國開發超級軍武｜伽羅華

繼上月祭出史上最辣的《晶片法案》後，近日美國再在晶片戰上開闢新戰線。上周三美國政府對中俄（包括香港）實施高端AI晶片的禁售令，避免此類晶片被用作軍事用途。禁令除重創Nvidia及AMD兩家公司股價外，切斷中國高端晶片的供應，首當其衝的是中國超級電腦的組建，從而削弱中國軍方研發超級武器的能力。

超腦的重要性主要是超級武器的開發，無論是核試爆的模擬、高超音速風洞的測試，或是通訊密碼的破解，都需要超腦高速運算的能力，美方在高端AI晶片扮演攔路虎，令中國軍方在開發高超音速武器及電子作戰能力將大打折扣。禁令很快遭中方怒斥為典型科技霸權主義，顯然限售高端AI晶片已重擊中方痛處。

由於AI運算或深度學習需要龐大快速的算力，要提升超腦算速最直接自然是訴諸晶片性能，另一方法是引入並行運算架構，就是將計算程序拆分，綜合各自結果再行運算，由Nvidia及AMD開發的繪圖處理器（GPU）較傳統CPU便更適宜應用於超腦或數據中心的運算模式。

美國能源部旗下的橡樹嶺國家實驗室開發超級電腦。（資料圖片／視覺中國）

全球最強超腦Frontier 民企超腦深藏不露

目前全球位列500強超腦之首的是由美國Oak Ridge國家實驗室開發的Frontier，算速每秒1.1exaFLOP或110億億次浮點運算，較第2名的日本富岳快近1.5倍，頭十大超腦便有5部屬美方所有，而中國神威及天河二號分佔第6及第9名。雖然美國在超腦遙遙領先中國，但中國正在建設天河三號，規劃算速每秒突破1exaFLOP，有力迫近Frontier的算力。值得留意的是，500強超腦榜未列入民企的超腦，但不少美資科企巨擘的雲業務已擁有exaFLOP級的算力。

根據Nvidia於8月31日發布公告，美國政府已實施新的晶片禁令，公司兩款高端AI晶片A100及H100將不能售與中俄客戶，避免轉移至軍事用途，但買家可以向美國政府申請出口許可，估算受禁令影響的銷售達4億美元，而禁令適用於任何規格高於A100的新產品。

Nvidia第三季度來自數據中心收入為38.06億美元，故4億美元銷售並非小數目，公司於9月1日市前急發補充稱，在明年9月1日之前仍可使用其香港生產基地付運A100和H100訂單，明年3月1日前繼續支援美國A100客戶所需的出口，但補鑊公告無阻Nvidia股價暴跌7.7%至139.37美元，Nvidia周五再跌2%至136.47美元。

Nvidia是GPU晶片市場的領頭羊。（Getty Images）

H100屬全球頂級AI晶片 中資客戶有聯想

H100是目前全球性能最頂級的GPU晶片，使用4納米工藝，同樣功耗下算力是A100的三倍以上，這款堪稱怪獸級晶片是超腦深度學習的超級引擎，已下單的客戶幾乎北包攬美國最大的雲業務科企，例如Amazon、思科、戴爾、谷歌、惠普及微軟，中資客有聯想，未來可以觀察聯想會否受禁令影響。

Nvidia是GPU晶片市場的領頭羊，公司未有俄國客戶，但美方憂慮中俄緊密的關係會導致AI晶片被不當轉移至俄烏戰場，所以中俄被一併禁售，同樣被禁的包括AMD的MI250，上述三款高端AI晶片均由台積電代工。

雖然A100與MI250性能孰優孰劣曾引發爭議，但A100獲業界較高認受卻是不爭事實，幾乎主要的雲業務商如Amazon、谷歌及微軟均有下單，Tesla為支援所有Model系列的自動駕駛系統而建立的超腦Dojo，就是由7,360片A100所組成，算速每秒高於1exaFLOP，所以禁令對Nvidia的實際影響遠大於AMD。

沒有高端晶片，現代戰爭基本上毫無勝算。照片由烏克蘭國防部新聞處提供。（AP）

現代軍武離不開高端晶片 俄烏戰爭成最佳範例

高端AI晶片斷供，除了超腦組建外，所有高科技武器離不開高端晶片，小至標槍（Javelin）反坦克導彈都有超過250個晶片，CH-35K種馬王直升機有2,000個晶片，至第5代匿踪戰機F35更多達3,000個晶片。沒有高端晶片，現代戰爭基本上毫無勝算，由烏克蘭以弱勝強的戰例便可知精準打擊武器較人海戰術更為重要。

中國AI四小龍之首的商湯於中期財報稱，在建中的上海臨港數據中心（AIDC）算速已超過1exaFLOP，意味商湯AIDC已躋身全球超腦前列，不過，商湯稱AIDC的國產化算力僅為0.26exaFLOP，即其餘部分都需要外國進口，更有可能用上Nvidia及AMD同類產品，估計商湯與其他AI企業如曠視、從雲、依圖及海康威視一樣受禁令影響，由於內地AI企業是內地智慧城市及電動車自動駕駛系統的合作夥伴，禁令對內地電動車、以至AI產業發展有牽一髮動全身的影響。

由於商湯被指涉嫌侵犯人權，一直是美國政府重點「關照」對象。早於2019年10月商湯旗下附屬北京商湯已被美國商務部列入出口管制「實體清單」，去年12月更被美國財政部列入「中國軍工複合體企業」清單，被美國政府視為與軍方密切合作的企業之一，另曠視及海康威視同樣被美國政府盯上，所以這些被列入黑名單的企業難免成為審查的高危對象。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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