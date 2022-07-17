拜登中東之旅冀穩油價　能救歐元於一算？｜伽羅華

美國6月通脹爆表至9.1%，市場擔心7月聯儲局瘋狂加息一厘，美匯指數繼續其史詩式升浪，歐元兌美元應聲跌破一算，為20年來首見，美元兌日圓更直迫140，隨後美銀預期明年下半年開始減息，市場又憧憬美國總統拜登到訪中東的成果，美匯獲利回吐，歐元喘穩至1算上。

自2002年歐元面世以來，歐元兌美元僅在初期曾短暫低於一算，自此歐元匯價一直高歌猛進，當2008年美國次按危機愈演愈烈時，更創下1.575高位，隨後美國經濟逐步恢復，加上2010年歐洲主權債務危機深化，歐元開始疲態漸露，2020年3月新冠疫情初期曾低見1.08，但很快反彈至1.2。不過，今次黑天鵝事件驟然殺至，歐元終於要倒下。

美匯指數繼續其史詩式升浪，歐元兌美元應聲跌破一算，為20年來首見。（Ibrahim Boran/Unsplash）

俄羅斯於2月底入侵烏克蘭，對一向高度倚賴俄國能源的歐洲突然如夢初醒，隨着俄烏軍戰事膠著，俄方得不到甜頭，軍事目標一退再退，能夠保住烏東已經是俄方最大勝利，為了施壓俄方停火，西方國家將制裁俄羅斯能源的行動升級，而俄國亦作出反制斷供歐洲天然氣，市場擔心歐洲因此陷入經濟衰退，加上市場盛傳7月可能加息一厘，面對美元強勢，歐元頽然跌穿一算，低見0.9981，下一個倒下的可能是剛跌破1.2支持位的英鎊。

美國總統拜登將中東之行安排在6月通脹數據公布日之後，自是刻意安排，拜登希望能遊說最大原油出口國沙特阿拉伯增產，以圖壓低油價，而布蘭特及紐約期油上周亦出反應，雙雙都跌穿100美元，反映市場對拜登的中東之旅抱有期望，兩者最新報101.16美元及97.57美元。

拜登出行在通脹數據後 仇人見面未見紅

至截稿前，拜登與他曾罵為「賤民國家」首腦的沙特阿拉伯王儲穆罕默德（MBS）終於相見歡，雖然雙方尚未披露會面成果，但既然拜登肯動身到中東走一轉，對於滿口人權的他應該已作出某程度的妥協，故此「仇人見面，份外眼紅」的一幕未見出現。

拜登一直指控王儲要為記者Khashoggi被殺一事承責，導致他治下的白宮與沙特極不咬弦，拜登早前曾致電王儲尋求支持共抗俄羅斯，但遭後者拒接來電，今次美國6月通脹爆表至9.1%，令拜登不得不親身進行中東的破冰之旅，而王儲亦覬覦美軍先進武備，眼見俄軍在烏國打到一塌糊塗，王儲想靠俄國武器取得中東的軍事優勢，自是奢望，既然兩人相互有求，就如姣婆遇著脂粉客，沒有造不成的交易。

美國總統拜登7月16日與沙特阿拉伯王儲穆罕默德出席海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。（AP）

在市場憧憬拜登達成利淡油價的協議下，加上最新公布的多項經濟數據較預期佳，顯示美國經濟仍然強勁，對沖了7月大幅加息的負面影響，美股三大指數上周五齊齊上揚，道指、納指及標指分別升2.15%、1.79%及1.92%，收報31288點、11452點及3863點，周五升勢將全周美股跌幅略為收窄。全周計，道指、納指及標指分別跌0.16%、1.6%及1%。

從6月通脹結構看，汽油、住房和食品指數漲幅是高通脹最大貢獻者。能源指數當月升7.5%，貢獻近一半，其中汽油指數升11.2%。不過，最近商品資源價格開始暴跌，油氣因具有剛需特性，能源價格往往要在其他商品之後才展現較大跌勢，加上近幾個月工資增長放緩，中國等地的供應鏈瓶頸情況正在改善，可以大膽假設7月或8月美國通脹見頂回落，這也是近期利淡消息不斷，但美股仍有支持的原因。

未來兩月美通脹或見頂 美股有支持

至於憧憬美國通脹回落也不是毫無理據，6月扣除石油產品的進口物價下跌0.5%，反映進口通脹壓力有紓緩跡象，過去兩個月國際油價持續下跌，相信很快反映美國本土的汽油價格。事實上，消費者對未來1年及5年的通脹預期都在下跌。

可能是看清通脹形勢，立場鷹派的聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德及聯儲局理事沃勒都支持本月加息0.75厘。布拉德解釋，根據經濟預測，聯儲局長期中性利率實際上是2.5厘，若今次加息0.75厘，聯邦基金利率升到2.25至2.5厘的區間便十分合適，至於年底時美息會否超過4厘，布拉德不排除任何可能性，但要通脹繼續惡化才有此可能。換言之，本月加息0.75厘仍是大概率事件。

聯邦基金利率期貨亦顯示，加息1厘的機會率已由先前高位降至三成一，加息0.75厘的機會率增至六成九，但沒人估加息半厘。

不過，歐洲經濟基調遠較美國脆弱，原本今年迎來反彈的好夢，被俄烏戰事所驚醒，俄國能源遭制裁，導致能源價格飆升，推高歐洲6月通脹至8.6%，還有的俄國對歐英等國持續軍事威嚇，增加歐洲的政治不穩，更彰顯今次拜登中東之行對緩解歐洲的能源荒具重大意義，否則難以團結北約抗衡俄國的陣線。

聯邦基金利率期貨亦顯示，加息1厘的機會率已由先前高位降至三成一。﹙資料圖片﹚

除俄國巴西外 全球貨幣美元獨強

美國雖然是最大石油生產國，但供應本土需求有餘裕，但要解歐洲燃眉之急卻愛莫能助，只能遊說以沙特為首的中東國家增產，而且此舉也加快通脹回落勢頭，不用勞煩聯儲局重手加息壓通脹，否則通脹是壓低了，但換來的是經濟增長放慢，也無助挽救民主黨的中期選情。

環顧全球貨幣，除俄羅斯盧布及巴西里拉外，全部兌美元都在跌，歐元及英鎊自然是重災區兩者今年已分別累跌13.5%及14.5%，亞洲貨幣也倒瀉籮蟹，日圓帶頭貶值，今年兌美元累跌已逾兩成，怕且全球央行中，只有日央行用嘴炮捍衛日圓，連歐央行預計本月會應酬加息0.25厘。

隨着日圓迫近140關，其他韓圜、新台幣及東南亞國家貨幣都陷入惡性循環的貶值漩渦。今年韓圜已累跌11.3%、新台幣跌8%、印度盧比跌7.2%、馬幣跌6.7%、人民幣跌6.4%、新加坡元跌4%、印尼盾跌5.2%、越南盾僅跌2.6%，東南亞貨幣貶值程度不及東北亞國家。

港元因為掛勾美元，兌其他貨幣是有一定著數，但代價是金管局入市買港元，本周銀行體系結餘由年初3,600億元降至2,112億元，雖然結餘有可能很快「清零」，但聯匯制度行之多年，經得起匯海風暴，才能展現它捍衛港匯的能力，大家不用過於擔心。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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