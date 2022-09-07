騰訊斥資3億歐元　增持法國遊戲生產商Ubisoft權益

騰訊（0700）增持法國遊戲生產商Ubisoft。騰訊以3億歐元購入該遊戲公司大股東Guillemot Brothers 49.9%股權及5%投票權，當中2億歐元用於收購舊股，1億元歐元收購新股，每股隱含估值為80歐元。同時騰訊為Guillemot Brothers提供長期無擔保貸款，及額外財政資源收購Ubisoft股權。

今次騰訊只是入股大股東權益，而非直接增持Ubisoft。

完成交易後，Guillemot Family﹑Guillmot Brothers及其衍生工具及騰訊整個團體，對Ubisoft持股比例由15.4%增至19.8%，投票權則由21.4%增至24.9%。

協議指出該團體對Ubisoft持股可進一步增至29.9%。Guillemot Family﹑Guillemot Brothers可各自增持公司股權，同時公司董事會亦批准騰訊可以直接增持，持股可由4.5%增至9.99%，惟5年內不可以轉售，Guillemot Family擁有優先購買權。騰訊於8年內，持股及投票權不可多於9.99%。

Ubisoft管理架構不變

Ubisoft管理架構沒有改變，Guillemot家族仍獨自控制Guillemot Brothers。騰訊入股可以加強戰略合作前景，有助Ubisoft多個AAA大作移植至移動設備。

另一方面，由騰訊持有的新加坡遊戲及電子商務公司冬海（SEA）宣布，騰訊首席營運官任宇昕已提出辭任董事職務。