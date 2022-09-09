大行裁員｜基金公司惠理傳已裁減12人　部份員工已任職公司多年

再有金融機構裁減人手。據外媒報道，本港基金公司惠理（0806）在中秋節假期前裁減12名高層，部份被裁減員在該基金公司工作年期達18年。



報道引述公司發言人指出，確認有部份高層離任，但並無透露實際人數及相關人員名稱。

報道又引述發言人指出，透過策略檢討及簡化程序，以及對基建項目增加投資，認為有個別範圍需要提升效率。

近期先後有多宗大行裁減人手的消息。《彭博》引述消息人士稱，滙豐負責中國債務市場的兩名副總裁將離開該公司。在此情況下，負責大中華債務資本市場的香港團隊將縮減至一名董事總經理和五名董事。

瑞銀據報擬裁減負責內地債券香港團隊銀行家

日前《彭博》亦引述消息人士指出，瑞銀擬辭退數名負責中國債券發行香港團隊的銀行家。

消息人士指出，離開瑞銀的包括執行董事Wenyang Gao﹑董事Victor Wong，以及一位分析師。

另外亦有報道指出，瑞銀內地投行業務銀行家沈德華，因裁員而離開，又指出沈德華於該行工作逾3年，擔任董事總經理並以香港為基地。隨著交易部門業務大減，其職位因而被削去。對於有關消息，瑞銀拒絕評論。

瑞信傳裁員5000人

事實上，據報，瑞銀過去一年採取一些削減員工行動，涉歐洲、中東和非洲股票資本市場部門，同時又撤出印度及南非投資銀行業務，以集中精力於財富管理上。

另一間大行瑞信亦據報疑全球裁減5,000名員工。據《路透》報道，瑞信考慮裁減5,000個職位，相當於10%僱員，以減省經營成本。瑞信拒評有關消息