陳茂波：本財年收入不如預期　估計將錄逾1000億元赤字

財政司司長陳茂波今（18日）發表網誌指，經濟低迷的環境下，可以預期政府的收入將不如預期，但開支卻有所上升，故本年度的財政狀況將較預期差，估計2022至23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元，料將會是歷來第二高的財政赤字，亦意味政府的財政儲備或會進一步降至8,000億元的邊緣。



陳茂波今日於網誌指，第三季近尾聲，本港經濟仍然受到疫情反覆影響，但情況已較上半年稍為回穩。最新的失業率數字（6至8月）將於本周公布，陳茂波預期這改善勢頭可以持續。他提到，就聘用較多基層技術勞工的行業（例如零售及食飲等）而言，就業情況亦已有明顯改善。

不過，整體經濟始終受疫情和疲弱的外圍市場所困擾，商品出口貨值呈現負增長，股市、樓巿偏軟，部分企業或中小商戶仍然面對著經營壓力。陳茂波指，早前實施的暫緩追租安排，作為「非常時期的非常措施」發揮了關鍵作用，避免了在本港疫情最嚴重期間中小企大規模的倒閉潮。

陳茂波預期，失業率改善勢頭可以持續。（李澤彤攝）

而暫緩追租安排在7月底結束後，政府加強了「百分百擔保特惠貸款計劃」和「還息不還本」的支援，包括透過金融管理局和按揭證券公司，加強與銀行和中小企商戶及行業組織的溝通，以加快處理企業的貸款申請及提升效率。

已批1030億百分百擔保貸款

陳茂波續指，今年初的預算案宣布優化「百分百擔保特惠貸款」，把每家企業貸款金額提高至相等於27個月的租金和工資總和，並把上限提高至900萬元，又將還款期放寬至最長十年，並將計劃的申請期限延長至2023年6月底，讓企業可在疫情逐步受控、但經濟仍未全面恢復的階段，獲得資金周轉。

自2020年4月推出計劃以來，至今年8月底，當局已批出約55,000宗百分百特別擔保產品申請，涉及約1,030億元貸款，惠及約33,000家企業，涉及約35萬名僱員。

在剛過去的周五，金管局公布「還息不還本」計劃延長三個月，由11月至明年1月底，而包括「百分百擔保貸款計劃」在內的「中小企融資擔保計劃」，其還息不還本安排相應延長至合共最多36個月。同日，政府亦公布延長寬減政府物業、土地短期租約等的租金或費用三個月，在10月至12月底生效。陳茂波指，在此期間，政府會全盤檢視這些支援和寬減措施，研究合適的後續安排。

暫緩追租在7月底結束後，政府加強了「百分百擔保特惠貸款計劃」和「還息不還本」的支援。

陳茂波：本年度財政狀況將較預期差

陳茂波又指，在經濟低迷的環境下，可以預期政府的收入將不如預期，但開支卻有所上升，此情況下，本年度的財政狀況將較預期差，估計2022至23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元。如是者，這將會是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄，亦意味政府的財政儲備或會進一步降至8,000億元的邊緣。倘若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，則上述赤字情況將更為嚴重。

今年以來，疫情打擊經濟的同時，環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱了外圍經濟動力，也影響本地經濟狀況。有見經濟表現較預期疲弱，當局兩度調低了對今年本港經濟增長的預測。在出口、私人消費及固定投資都比預期差，經營環境困難的情況下，今個財政年度的利得稅及薪俸稅稅收將較年初時的估算為低。

陳茂波指，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度預算收入1,200億元相距甚遠。（資料圖片）

印花稅收入較預期少約三分之一

印花稅方面，陳茂波指，今年4至8月份港股平均每日成交額的1,170億元，較去年同期少26%；而今年度首四個月的住宅樓宇成交量亦減少三成七。股票和樓市疲弱，或令今年的印花稅收入比預期少約三分之一。

樓市疲弱，陳茂波透露，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠。過去的經驗顯示，在樓價下調的時候，地價的調整幅度會更大，4月份便曾有住宅地皮流標。經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱。與此同時，發展商補地價商討的意欲亦明顯減弱，這些因素也會影響土地收入。

在收入減少的同時，開支卻顯著增大。面對疫情打擊及經濟下行的壓力，當局一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響，維護市場對前景的信心。計及年初預算案中總額逾1,700億元的逆周期措施，已令今個財政年度估計錄得超過560億元赤字，惟這數字並未包括其後推出、涉資430億元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

今個財政年度的利得稅及薪俸稅稅收，較年初時的估算為低。（資料圖片）

陳茂波表示，收入減少、開支上升，加上面對外圍政經環境複雜多變，全球經濟復蘇進程依然崎嶇，未來本港的經濟前景仍然充滿挑戰。如何善用公帑，支援基層市民及社會民生，以穩住社會大局是短中期的首要任務之一。他重申，在推出支援措施時，也必須兼顧公共財政的穩健度、公帑使用的恰當性，財政的可持續性，才能保障經濟安全，維持金融穩定。

陳茂波指，10月1日發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用及乘數效應，但經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷更是恢復經濟動力的核心所在。政府不斷大力呼籲大家積極配合接種疫苗，是要築牢防疫屏障，這是最有效保護自己及保障親友健康的方法，也讓本港有更大空間爭取經濟活動和對外往還的復常，促進香港經濟有力增長。