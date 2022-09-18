陳茂波：樓市疲弱　首五個月地價收入172億　僅佔全年預算14%

財政司司長陳茂波今（18日）在網誌表示，經濟低迷的環境下，可以預期政府的收入將不如預期，但開支卻有所上升，故本年度的財政狀況將較預期差，估計2022至23財政年度將錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元。當中，他特別提到股票及樓市疲弱，令印花稅及地價收入減少。



單計今年4至8月份港股平均每日成交額的1,170億元，較去年同期少26%；而今年度首四個月的住宅樓宇成交量亦減少三成七。股、樓疲弱或令今年的印花稅收入比預期少約三分之一。

發展商補地價商討意欲明顯減弱

至於樓市方面，陳茂波又指，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠。他指，過去樓價下調時，地價的調整幅度會更大，4月份便曾有住宅地皮流標。經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱，而發展商補地價商討的意欲亦明顯減弱，以上因素均影響土地收入。

陳茂波指，經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱。（資料圖片）

參考自2016/17年起，本港地價收入連續四年突破千億元水平，佔庫房收入相當高的比例。即使2020/21年度曾跌至887億元，但2021/22年度受惠中環新海濱商業地，以及銅鑼灣加路連山道商業地帶挈，地價收入按年回升59%至逾1,400億元，較預期多。

首兩季暫批出5幅官地 收入約87億

不過今個財年，單計官地招標市場，首兩個季度未見有「百億地王」出現。截至9月18日止，地政總署暫已推出7幅官地招標，多屬細規模，當中包括4幅住宅用地，一幅尚未揭標；一幅為屯門青山公路大欖段住宅地，今年4月份招標時接獲5份標書，最終流標。政府已重推地皮，定於本月30日截標，惟估值大幅下跌9%。

至於其餘兩幅已批出的住宅地，規模也相對細，為灣仔皇后大道東及西營盤醫院道用地，分別作價19.62億及5.51億元。其餘批出的3幅非住宅用地，當中包括安達臣道商業地及葵涌物流地，分別作價7.66億及52.56億元，合計批出的官地，涉及地價約87.16億元。

發展商補地價商討的意欲亦明顯減弱，本財年第一季補地價金額38.1億元，按季大跌81%。（資料圖片）

至於發展商補地價步伐亦減慢，據地政總署資料，本財年第一季（4至6月）錄得補地價金額38.1億元，按季大跌81%，創近七個季度新低水平。

未來兩季度料有「百億地王」登場

展望第三、第四季度，除非政府推出多幅「百億地王」招標、並成功批出，本財年的地價收入才有望達預算水平。參考2022/23年度賣地計劃，將提供13幅住宅用地及4幅商業地，按今年初的估值，當中有5幅地皮的地價超過100億元。

其中，以赤柱環角道豪宅地皮較為矚目，每呎樓面地價上限高達4.5萬元，今年初的估值有逾236億元。另外，前身為水務署大樓的旺角洗衣街商業地，今年初的估值上限亦高達228億元。其餘3幅有望問鼎「百億地王」的地皮均位於啟德，包括兩幅住宅地及一幅商業地。