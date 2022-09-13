新能源車｜蔚來飆近20%　明星車款月底交付　陳政深關注毛利率低

中國經濟雖處「磨底」期，不過在政府加大補貼催谷下，汽車銷售卻意外逆市向好，8月汽車出口與新能源汽車產銷量創歷史新高。中資新能源車異軍突出，計劃在本月底交付首批明星車款ET5的蔚來（9866），股價急抽最多20%，高見174元，重返兩個月高位。



先看整體中國汽車行業情況，中汽協最新數據反映，8月汽車出口與新能源汽車產銷量雙創歷史新高。整體汽車產銷增長維持超過30%的增幅，新能源車的增長更保持超過1倍的增長，單月產銷分別達到69.1萬輛和66.6萬輛創新高。

8月汽車出口與新能源汽車產銷量雙創歷史新高。整體汽車產銷增長維持超過30%的增幅，新能源車的增長更保持超過1倍的增長。（資料圖片/中新社）

新能源車滲透率 有望提早三年達標

官方數據顥示，今年中國新能源汽車滲透率有望達到25％，將比原訂的2025年完成該比例目標，提早三年時間。

汽車銷量增長維持強勁，汽車股能否在股市下行周期中看高一線呢?新能源車股蔚來今日股價最多20%，主要受惠旗下低入場費新車ET5，將於本月底正式交付。

ET5是蔚來迄今為止「入場費」最低的車型。( 官網圖片）

蔚來月底交付ET5 德銀料熱賣評首選股

從產品定位看，ET5是蔚來迄今為止「入場費」最低的車型的，補貼前售價32.8至38.6萬元（人民幣‧下同），採用電池租用方案需25.8萬元，屬中型豪華轎車。

蔚來CEO秦力洪早前在成都車展上表示，近一年，寶馬3系列的月均銷量超過12,000輛，相信蔚來ET5的銷量，在一年內將超過這一系列。

售價最低25萬元 入場費平

大行德銀看好ET5車款可在短時間內成為最暢銷高端車型，而且蔚來的產品銷量相對穩定，這兩點使其在電動汽車新貴中成為領導者，重申蔚來是中國電動車領域的首選，給予蔚來美股買入評級和39美元的目標價。

報告指，監於客戶對汽車的初步反應以及蔚來努力提高產量以滿足需求，預計蔚來的ET5車將迅速成為最暢銷的高端電動汽車。蔚來將於9月30日交付首批ET5。據稱，蔚來已收到近20萬張訂單。

雖然大行對蔚來的新車寄予厚望，然而，分析師關注內地新能源車盈利能力弱的結構性問題。

三間車廠仍處「燒錢」階段，理想的次季虧損逾6億元，不過已經是表現較好的一間。（資料圖片）

小鵬及蔚來一季蝕逾27億

比較蔚來、理想及小鵬三間電動車新勢力股的中期業績，可以看到，行業的盈利能力仍然備受考驗。首先，三間車廠仍處「燒錢」階段，理想的次季虧損逾6億元，不過已經是表現較好的一間。同業小鵬及蔚來次季虧損皆超過27億元。

營業收入方面，蔚來是三家中最早實現營收「破百億」的企業，主因其一向走高端車路線，價格動輒30萬元以上。季度營收達到102.9億元，按年增長21.8%。

不過毛利率方面，蔚來及小鵬的毛利率皆是「1字頭」，蔚來的毛利率首季是18.1%，次季轉弱至16.7%；而走低價路線「以量取勝」的小鵬，毛利率僅10%。

艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，新能源車廠毛利率偏低，行業競爭激烈，寧選零部件及經銷商。（訪者提供）

陳政深：車廠毛利率偏低 寧選零部件及經銷商

艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時指出，現時不論是蔚來，或是其他中資電動車品牌，毛利率仍舊是維持在10%左右的水平，對汽車業而言，屬於偏低的水平，一來反映競爭格局激烈，二來亦因集團的自主研發部件較低，令成本控制能力弱。早前蔚來汽車董事長、CEO李斌透露，要到2024年，才會推出下一代全新800V快充電池包。他認為是反映了研發能力仍待改善。

對於蔚來股價急升，他認為主因之前累積跌幅多，今日趁有大行唱好，市場「挾淡倉」為主。而基本因素上，行業面對巨大的競爭挑戰，毛利率表現弱，因此不建議入貨。

他認為，若果要押注新能源汽車行業，不建議投資車廠，寧願選零部件供應商及經銷商。例如貴價車經銷商永達汽車（3669）或零部件廠敏實集團（0425）。當中敏實中期集團毛利率按年跌2.8%至29.1%，反映受累原材料價格上升，然而，在零部件供應商而言，近三成的毛利率絕對屬於偏高水平，而且已經高於上述很多汽車廠商。