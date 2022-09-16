灣區傑青企業家評選報名逾千　主席蔡冠深：香港仍保持核心競爭力

粤港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深昨日（14日）出席第三届粵港澳大灣區傑青企業家評選活動的記者招待會，透露本屆評選收到粵港澳三地逾千份報名表，經評選後選出102位獲獎者，涵蓋粵港澳傳統優勢行業，以及創新科技、高端製造業、醫療大健康、綠色能源等新興領域，還有多家獨角獸企業，和在文化、社會公益等方面做出的卓越貢獻的企業家。

蔡冠深指出，本屆評選得獎者包括醫療及大健康的企業家，如有主導了全球第一份針對華人心臟疾病統計的香港著名醫生；還有家政類的大型企業，旗下有2,000多名上門服務的家政清潔人員，反映出粤港澳尤其是珠三角全新的企業和家庭生活方式，以及社會日益富裕、生活節奏越來越快的新需求。

蔡冠深表示，香港是全世界最自由的經濟體，無論環境如何變，仍能保持核心競爭力。

此外，今屆評選亦邀請了多國駐港駐穗總領館、外國商會進行推薦。其中，有三位外國優秀的青年企業家成為得獎者。這幾家公司的業務範圍涵蓋物聯網、供應鏈科技、家居智能照明、半導體生物技術等。

被問及香港與新加坡的競爭，蔡冠深表示，香港在「一國兩制」方針，得到國家支持，加上健全法制、自由開放的營商環境，無論外部和內部環境如何變化，仍能保持核心競爭力。