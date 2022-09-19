高盛料內地明年第二季逐步通關　經濟可迎來強勁增長

中共將於下月中旬舉行二十大會議。高盛於最新報告內指出，部份市場參與者預期在二十大過後，防疫政策將顯著放寬，惟該行審視中央政策官員對醫療衛生及政治環境考量後，預料至明年第二季時內地才有機會重新開關，又預期開關步伐不會一蹴而就。

自2020年初以來，內地一直奉行清零防疫政策，政府亦採取封城措施以為免疫情擴散。高盛認為清零防疫措施，將會影響中國經濟增長約4至5個百分點，因零星的封鎖政策窒礙房地產行業復甦，疫情的不確定亦抑制商業情緒及投資，而且地方官員施政時也需要優先考慮疫情防疫，令政策空間縮小。

料明年中起經濟增長強勁

高盛指，當大部分國家都將長者接種疫苗列作優先考慮，內地長者的接種比率偏低，60歲以上接種3針疫苗的比率只有67%，加上醫療資源有限，均令內地短期難以重新開關。不過隨內地長者接種率提高，加上流感高峰期過去，兩會亦於明年3月完成，預期內地會於明年第二季開始放寬防控措施。當內地只要重新開關，經濟便可迅速反彈，故此該行估計，內地經濟於2023年中至2024年中會有強勁增長。

高盛稱，內地能否重新開關仍存在高度不確定性，預期開關後會削弱經常帳數字，推高通脹壓力，同時宏觀經濟政策會有溫和正常化，並很大可能令內地金融市場投資者更願意承受風險。若人民幣將溫和轉強，亦有助刺激原油需求，對亞洲區貨幣及股市有利。