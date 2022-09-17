通關｜林世雄盼今年通內地：民心所向　對外逐步恢復航運準備復常

運輸及物流局局長林世雄今日（17日）在電台節目表示，受疫情影響，航空公司人手流失嚴重，當局將與航空公司保持聯繫，確保香港恢復對外通關時，在人手安排等方面能夠配合。他提到，許多地方的機場在復常初期出現混亂，當局會引以為鑑，逐步恢復運載能力。

林世雄形容與內地通關是「民心所向」，希望可以在2023年前通關。他稱，即使目前通關日子未定，但政府仍著手與內地商討優化長遠通關安排，包括高鐵地鐵化等，希望市民日後乘坐高鐵時，毋須預先查看時間表，可即時購票上車。



林世雄提到，目前香港機場客運量僅有疫情前百分之十，但去年貨運量達500萬公噸，令香港成為全球最繁忙的貨運機場。他預計第三條跑道2024年全面啟用，屆時每年客運量可由疫情前每年約7,100萬人次，增至1億人次，貨運量則可提升至每年1,000萬公噸。

「對內」交通方面，高鐵會否代替城際直通車？林世雄稱，城際直通車途經的常平站和廣州東，有客源需要，會與內地商討是否繼續營運，若能結合高鐵並非壞事。

推隧道擠塞徵費 擬年內提交草案

林世雄說，本港公共交通工具乘客量已回復至疫情前的8成半至9成，剩餘客量相信屬海外旅客。他指，隨著鐵路網絡完善及灣仔繞道通車，天星小輪及電車乘客量下降，會協助他們發展非票務收入，例如發展碼頭零售，舉例近期有市民租用電車服務，提供免費乘車日等。

政府明年8月收回西隧專營權，目前正研究在過海隧道實施「擠塞徵費」，林世雄預計今年底向立法會提交法案，期望自己任期內可解決交通擠塞問題。