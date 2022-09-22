滙豐率先加P　經濟師料港銀續加息　對經濟帶來進一步打擊

銀行拆息持續上揚，推高銀行資金成本，市場人士早預期本地銀行會在今年第三季上調最優惠利率（P）。作為本地龍頭大行的滙豐今午率先宣布加息0.125厘，為近4年來首次加P，其後包括恒生﹑渣打及中銀亦跟隨滙豐步伐，調高P息0.125厘。由於今次銀行加息幅度較市場預期低，有經濟師認為與本港資金仍充裕，以及貸款增長放緩等因素有關；同時預期銀行會在年內繼續加息，不排除累計加幅達半厘。



恒生薛俊昇﹕P仍具上升空間

星展香港經濟師謝家曦表示，滙豐加P幅度低於預期，相信除了由於本港銀行結餘仍充裕外，也與貸款增長包括按揭業務放緩有關。但隨著美國加息步伐持續，預計其將繼續加息至年尾達至4.5厘，明年首季會在加息1次至5厘高位，本港拆息繼續有上升壓力，銀行結餘也有機會跌破1,000億元，料至年尾將再進一步加P至5.5厘，今年累積加幅為0.5厘。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，滙豐加P幅度低於預期，相信這與港元資金仍屬充裕有關，2018年加P時本港銀行總結餘跌破1,000億元，但目前銀行結餘仍有逾1,200億元，市場流動性未至於非常緊張，只是因為拆息（HIBOR）跟隨美息上揚，而導致P也需要上調。不過，由於市場仍波動，美國料仍會再加息兩次，港銀息口仍有上升壓力，P有機會再進一步上調。

薛俊昇表示，美聯儲今次加息幅度符合預期，唯較為意外的是將更進取地加息，以對抗通脹，預計年底前會再加息1.25厘，即有機會11月加息0.75厘，12月再加0.5厘，預計該次美國加息周期將延續至明年上半年，高利率也將保持一段時間，明年有機會不減息。

星展謝家曦﹕加息進一步打擊本港經濟

在談及本港經濟前景時，謝家曦表示星展原來預計今年全年本港經濟增長1%，但預計會有較大機會向下調整。息口上升對本港已疲弱的經濟會有進一步打擊，包括企業投資意欲及樓市等均有負面影響，預計樓價在未來數個月仍會繼續向下。港府雖然有意放寬檢疫措施至0+7，但料對於經濟刺激力度較少，新措施限制其出外用餐等，料仍難以吸引遊客訪港，外圍及中國經濟也疲弱，本港出口難有起色。

恒生則維持對今年本港經濟零增長的預測，由於上半年已錄得負增長，下半年料在疫情恢復、相關管控措施放寬，以及消費券等政策支持下，表現佳於上半年。