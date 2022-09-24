英財相公布激進減稅方案　鎊匯應聲挫　兌港元貶至8.5算

美元一枝獨秀局面，相信短期內難結束。隨著美國聯儲局連續第三度加息0.75厘，促使美匯指數在在本周後段時間更強勢，攀升至113.02，再創逾20年新。英鎊則急挫，於周五（23日）英國政府為應對當地經濟疲弱局面，決定提出激進減稅方案，對原已處於弱勢的英鎊，引發新一輪衝擊，兌美元跌穿1.1關，為1985年以來首次。



英國財相關浩霆公布，取消45%的最高所得稅稅率，有關稅率僅適用於最高收入群，並將基本稅率由20%降至19%。有關方案公布後，英鎊兌美元應聲下挫，失守1.1關，收市報1.0859，大跌3.57%。英鎊兌港元收市報8.523，跌3.52%。歐元兌英鎊則升2.17%，報0.8929。

荷銀﹕市場人士低估英鎊弱勢

對於英鎊前景，大行多看淡。據外電引述荷蘭國際銀行表示，除非英國能採取措施解決財政擔憂，或者經濟顯示出一些出人意料的強勁數據，否則投資者將繼續避開英鎊。該行強調，作為參考，目前外匯期權對鎊美在年底前跌到1的可能性的定價為17%，較6月底時的6%有所上升。鑒於預計美元漲勢可能比預期強勁，認為市場低估了英鎊兌美元跌至平價的可能性。

報道亦引述三菱日聯分析師Derek Halpenny表示，英鎊將繼續面臨下行壓力。減稅和支出計劃不太可能刺激英鎊反彈。這種財政擴張看起來不可持續。儘管英國的通脹在G10中最高，可是英倫銀行緊縮力度較近半G10央行落後。

美元兌日圓重上143水平

美元不獨對英鎊上揚，對日圓﹑澳元﹑瑞士法郎﹑歐元及加元等主要貨幣皆攀升。其中歐元兌美元收市報0.9687，跌1.5%，美元兌日圓報143.31，升0.65%，澳元兌美元報0.6528，跌1.76%，美元兌瑞士法郎最新報1.3592，升0.78%。

美元兌亞洲區內貨幣同樣上揚，人民幣在岸價報7.1284，離岸價報7.133，兌港元再次觸及7.85弱方兌換保證，收市報7.8499。不過美元兌韓圜卻低收，報1409.73，跌0.22%。