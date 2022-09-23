英國公布「迷你預算」　英鎊兌美元創37年新低　跌穿1.10關口

英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）9月23日公布政府的「迷你預算」（Ｍini-budget）。具體措施包括削減國民保險、取消提高公司稅收計劃、削減購買房產的印花稅。政府亦計劃在國內多地建立低稅區。



英國財政研究所稱，英國的減稅措施力度是1972年以來最大的一次。受消息刺激，英鎊急挫3%，跌穿1.10關口，在倫敦時間下午4時20分低見1.0923美元。英國國債23日大幅下跌。英國債孳息率在消息公布後上升20個基點左右。

對上一次英鎊跌至這個水平是在1985年，當時英鎊兌美元跌至1.042。

英國政府計劃通過包括降低稅收在內的措施來刺激經濟、遏制通脹，但引發外界對英國債務進一步擴大的擔憂。

英政府關於稅收和支出的重大預算案決策通常在每年春季和秋季兩次做出，預計2022年稍後時，英國政府會公布一份更詳細的預算計劃。

英國在公布正式預算案前，一般會先公布「先期預算報告」，報告會對政府來年的支出作出大致規劃。這份先期預算報告被稱為「迷你預算」。

這消息在長期而言不利好鎊匯。凱克斯頓倫敦市場情報部門主管米高・布朗稱這真的是一種出乎意料的結果，不僅附加稅率將全被廢除，且基本所得稅稅率下調措施也將提前一年。