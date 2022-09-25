股匯債油金全線跌　美元獨贏背後還有政治因素加持｜伽羅華

又是一個令投資者心死的「黑色星期周」，自聯儲局再度宣示其鷹派立場後，美匯指數以摧枯拉朽之勢突破113，續創20年高位，英鎊下試1985年以來新低，日圓暴跌至近146，迫使日本央行自1998年以來首次出手干預，而全球資金慌不擇路避險美元，擔心央行連番重手加息下，未成功壓抑通脹前已重創經濟硬著陸。

美聯儲上周將美息上調至3-3.23厘區間，為2008年以來高位，也是連續第三次加息75基點，加幅符市場預期，但令人惶恐不安的是，相較6月議息會有逾半FOMC委員不認為最終加息會高於4厘，在9月點陣圖中，這一預期已經抬高至4.5厘上方。9月點陣圖亦顯示，美聯儲對今明兩年對利率中間值預測由6月的3.375厘及3.75厘，上調至4.375厘及4.625厘，在2024年前不會減息。

面對全球經濟響起警號，油價初現崩盤勢態，以及美國通脹見頂回落下，美聯儲仍然鷹派的立場的確有點令人意外，儘管主席鮑威爾強調點陣圖並非加息路線的承諾，利率走勢仍需參考實際數據，但投資者擔心聯儲局加息太過重手，引發明年經濟硬著陸。

目前聯邦基金利率已升至3-3.23厘區間，較日本的零利率的息差已拉闊至足足3厘，拖累日圓匯價成為今年表現最差的國際主要貨幣，迄今已跌逾兩成至24年來的低位，緊隨其後的是瑞典克朗、英鎊及韓圜。

日圓匯價成為今年表現最差的國際主要貨幣。（資料圖片）

日央行可用反向回購資金撐日圓

由於日央行已排除加息的可能，外界因此擔心日央行會否拋售美債，作為支撐日圓所需的子彈，結果造成惡成循環，美債價格愈拋愈低，令捍衛日圓代價太大。不過，美聯儲汲取2018年啟動加息時的教訓，建立一個外國中央銀行可以使用的反向回購協定工具（O/N RRP），這意味著日央行等國際貨幣當局可以保留大部分現金來賺取利息，而不是美債和其他證券。

華爾街估計，日央行在美聯儲的外國和國際金融管理局回購池中擁有超過1,100億美元，足以讓它提出資金短線干預日圓，而不會刺激債市，但問題是未來美息趨升，單靠反向回購協定工具亦難以支持日圓，除非日本今次恢復旅客免簽證入境能為政府開闢財源，否則未來沽售美債撐日圓已是無奈之舉。

至於英鎊的極端弱勢強有強美元的推波助瀾因素，但剛上任的新首相卓慧思推出50年以來最大規模的減稅，也讓人憂慮加深當地財政負擔，對英鎊有利淡作用。

上周英倫銀行加息半厘至2.25厘，較歐元區利率1.25厘足足高1厘，鎊匯較歐元表現顯然更為疲軟，英鎊兌美元跌至1.0856，兌港元見8.52，是戴卓爾夫人擔任英國首相以來最低水平，歐元亦低收0.969。

今輪美元所展現的強勢有些不尋常，雖然說美國經濟相對其他國家稍優，資金尋求收益率較高的貨幣避險本屬正常，但與地緣政局驟然生變也有一定關係，中長期美元走勢仍然偏強，但不排除在11月FOMC議息會前出現技術性回吐。

上周多個國家政局突然處於風雨飄搖，加上全球央行激進加息，全球金融市場啟動risk-off模式，嚇得資金蜂湧避險美元，包括股債匯油金等資產全線暴跌。

多國政局風雨飄搖 金融市場全risk-off

俄羅斯總統普京自從在9月上合組織峰會與中國國家領導人習近平會面，冀能取得中國軍援但惜食白果，普京面對烏克蘭戰事每況愈下，上周連番出狠招，先是發起局部動員令，希望徵召30萬新兵補充戰損，在烏境四州舉行公投，並威脅在受到烏軍攻擊時，等同在俄國本土開戰，屆時會不惜使用核武器。由普京精心策劃的一場特別軍事行動無端端升級至全面戰爭，戲劇性勝過不少電影橋段。

雖然歐美各國譴責俄核訛詐只是靠嚇，目的是讓他們向烏克蘭施壓與俄談判，希望暫時停火取得休整軍隊的喘息時機，但投資者面對高利率、迫在眉睫的衰退及企業盈利倒退，早已潰不成軍。

但好戲往往在後頭，伊朗發生「頭巾暴動」已經觸動中東局勢的中樞神經，而臨近二十大前夕中國政局的風詭雲譎，都預示中美關係未來是戰是和的謎局揭盅，以百年之未有大變局來形容也不為過。

對全球經濟衰退的擔憂已經逐步成勢，過去一周美元高歌猛進，重創全球股債市場。美股主要指數過去六周內第五次下跌，道指創年內新低，自6月17日以來首次收市穿3萬關，報29590，跌1.62%，標指及納指分別跌1.72%及1.72%，報3,693及10,867。若以全周計，道指、標指及納指分別跌4.5%、5.2%及5.5%。

高盛大摩看淡標指見3400 硬著陸直插3000關

自美聯儲加息75點子後，上周美債收益率飆升，2年期和10年期美債孳息率曾達到十多年來未見的高位，而且孳息率倒掛持續，預兆明年經濟大概率出現衰退。

由於預期利率升勢較前迅猛，大行高盛下調今年底標指目標價，預計至少有4%的下行空間。若然美聯儲今輪加息引發經濟衰退，明年標指將進一步下跌至3,400水平，摩根士丹利則指，美國經濟能實現軟著陸，標指將跌至3,400，但如果出現更壞情境的硬著陸，標指將迫近3,000。

對於美聯儲能否因應經濟步向衰退而適當調整貨幣政策走向，外界顯然沒有太大信心，就以佔通脹達四成的住屋相關成本為例，根據Zillow房屋代理網站數據顯示，住屋成本早於今年3月見頂回落，但通脹的住屋成本部分仍未反映，能源價格反映於通脹上也出現類似滯後情況，市場正是擔憂美聯儲為了壓通脹，不惜犠牲經濟作為代價，到真正實現通脹回軟時，全球經濟早已成一潭死水。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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