陳茂波：加息下本港出口及資產價格料將受壓

多家央行加息，當中最受關注的是美聯儲加息，並預告將繼續加息，市場憂慮將損害經濟增長動力及企業盈利，觸發股市、匯市和商品市場震盪。財政司司長陳茂波今（25日）發表網誌表示，投資者擔心環球經濟已處於衰退邊緣，甚至可能觸發新一輪顯著的金融波動，預計本港出口將進一步受壓，借貸成本上升，金融市場尤其是外匯和證券市場將持續波動，資產價格包括樓價將受壓。



陳茂波發布網誌表示，香港是全方位開放的經濟體，面對外圍經濟狀況勢必多方面受到影響，預計本港出口將進一步受壓。他指，本港商品出口已連續三個月按年萎縮，即將公布的8月跌幅繼續擴大，全球各地紛紛收緊貨幣政策，將進一步削弱環球增長動力，本港出口面對的挑戰料將持續。

他並預計，資產價格亦將受壓。除了港股今年來反覆受壓，今年截至8月整體住宅樓價亦下跌了6.3%。除利息變化外，宏觀經濟狀況、市場供求和投資氣氛等都對資產價格有影響。

同時，他預計，本港借貸成本也會上升。在美國累計加息3厘後，多家本港主要銀行上周也將最優惠貸款利率（P）上調0.125厘，並同時上調存款利率。由於不少中小企的銀行貸款均以最優惠利率作利息計算基礎，這意味融資成本將增加。事實上，以銀行同業拆息加若干點子為計算基礎的大企業的借貸和市民的物業按揭供款負擔，過去幾個月已增加了不少。

陳茂波指，本港出口面對的挑戰料持續。（資料圖片）

考慮到利率環境的最新變化，金管局上周將審批按揭貸款時的加息壓力測試門檻，由假設加三厘調整至加兩厘，陳茂波相信，這樣已足夠妥善管理銀行的按揭貸款風險。

金融市場方面，陳茂波預計，尤其是外匯和證券市場，將隨外圍市場變化而持續波動。資金的流竄加上市場情緒化的反應，更可能令波幅出現意料之外的變化。

不過，香港過去一周也有好消息。陳茂波指，入境防疫要求放寬至「0+3」，市民和商界普遍歡迎措施，希望在有效管控疫情的情況下，讓社會和經濟有最大的恢復空間，也讓香港能夠聯通世界、保持競爭力，並盡量減少抵港人士的不便。

他指出，疫情困擾世界已接近三年，外地的人員往還近期正快速恢復，在這關鍵時刻，必須齊心全力衝刺，積極配合防疫要求。同時，大家也要加速做好復常的各項準備，以便在邁向「後疫情」階段時，也能捕捉經濟恢復帶來的機遇。

距離國慶尚有一星期，陳茂波表示，碰巧當日亦發放第二期的消費券，相信將有助提振消費需求，惠及零售及餐飲市道。