英鎊破底｜花旗：鎊匯下挫風險　對滙豐影響較渣打更大

英國政府上周宣布大規模財政支持計劃，市場擔心令英國處於不可持續的財政狀況，導致英鎊兌美元大幅下挫至歷史新低，連帶拖累在英國註冊並有業務的滙豐（0005）及渣打（2888）股價。滙豐現報41.2元，跌2.94%，渣打報49.1元，跌1.8%。

花旗發布報告稱，滙豐及渣打股價受壓，幾乎完全是英鎊匯率所拖累，當中滙豐所面臨的英鎊貶值風險，較渣打更大。該行指出，滙豐去年整體貸款業務中，歐洲佔38%，當中單是英國已佔25%，歐洲佔去年整體收入及稅前利潤40%及24%。而渣打歐美市場佔去年整體貸款業務21%，並主要以美元計價，佔整體收入與稅前利潤13%及17%，風險敞口均較前者為小。

滙豐受美元及英鎊貶值影響股本

滙豐去年全年業績已披露，歐元兌美元及英鎊兌美元每下跌5%，會導致股本減少30億美元或去年帳面值1.7%。以去年歐洲損益表作估算基礎，滙價每跌5%，會拖累收入減少10億美元、營業支出增加9億美元，及稅前利潤減少約1億美元。

英鎊兌美元第三季累跌13%，花旗估計會導致滙豐的普通股權一級資本比率（CET1）下跌15點子。同時，英美兩國債孳息率走高，料分別拖累其他綜合損益及資本帶來40億美元及50點子。

至於渣打，其去年全年業績披露，其有進行外滙對冲以減少滙價影響。上半年渣打一籃子貨幣對美元貶值約3%至4%，渣打當時估計，會對其收入有4億美元負面影響，但當中3億美元可被營業支出抵銷，意味對其稅前利潤影響僅1億美元。