港國際金融峰會　大型金融機構巨頭答允撐場　港星之爭扳回一仗

本港入境檢疫放寬至「0+3」後，國際大型盛事「國際金融領袖投資峰會」細節終出爐，金管局總裁余偉文今早宣布，是次峰會定於11月1日及2日在中環四季酒店舉行，並邀請到多名重量級金融機構高層出席，相信可助香港「省靚招牌」。



今次峰會尤為值得關注，皆因疫情持續逾兩年，各地開始通關、復常之際，香港依然堅持「不躺平」的防疫政策，對比新加坡「中門大開」十分「輸蝕」，「 紐倫港」變「紐倫星」之說油然而生。事實上，港府定於10月31日至11月4日舉行「香港金融科技周」，但新加坡亦決定同一時間主辦「金融科技節」，日子撞到正，對碰味濃。雙城三論壇，值得比較一番。



儘管入境檢疫已放寬至「0+3」，但整體而言，本港依然堅持「不躺平」的防疫政策，有不少商界人士擔心影響最新通關安排仍難吸引海外旅客、商務客訪港，對比區內各地，特別是新加坡「中門大開」的策略，本港檢疫措施恐怕令到自身金融地位岌岌可危。

過去，香港與新加坡同為「亞洲四小龍」，但移民潮加上防疫政策，加劇香港人才流失， 不少金融、科技專才轉投新加坡發展。雖然本港有內地專才計劃，但新加坡更著眼國際，日前推出「海外網絡和專業簽證」計劃，以吸引頂尖人才。

不僅搶人才，新加坡更「搶生意」，全港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」位於元朗創新園的廠房不獲科技園續租，新加坡亦伸出橄欖枝。

香港依然堅持「不躺平」的防疫政策，對比新加坡「中門大開」十分「輸蝕」。（資料圖片）

對撼獅城 港府再出招

雙方的交鋒，亦延伸至舉辦國際大型活動上。港府定於10月31日至11月4日舉行「香港金融科技周」，但新加坡亦決定同一時間主辦「金融科技節」，新加坡金融管理局（MAS）上月中宣布，新加坡金融科技節將於今年11月2日至4日舉行。

兩個日子「撞到正」，面對新加坡「擺明居馬」的挑戰，港府再出招，將「國際金融領袖投資峰會」定於11月1及2日舉行。金管局總裁余偉文今日發表《匯思》文章指出峰會將集中討論全球金融界面臨的三大挑戰及機遇，分別為滯脹風險、利率上升帶來的不確定性，日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響造成的疊加風險。

金管局總裁余偉文表示，指出是次國際金融峰會將有200位金融界領袖人物參與。（資料圖片）

金融科技活動 星洲「眾星拱照」

港府「二打一」的方式究竟能否取勝？首先來看「香港金融科技周」今年的主講者有摩通香港區CEO彭思佳、螞蟻集團首席可持續發展官彭翼捷、中銀香港副董事長兼總裁孫煜、新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛等。

新加坡方面，「金融科技節」今年是三年來首次回歸實體舉辦，到場人士無論是企業高管、還是政壇「猛人」都會出席，名單上主講者包括紐約金融服務部主管、Coinbase CEO、Crypto.com CEO。

出席名單則有紐西蘭總理阿德恩、印度總理莫迪、國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva、小米（1810）聯合創辦人洪鋒、螞蟻集團執行長井賢棟、Visa CEO、Master CEO、微軟創辦人Bill Gates、渣打（2888）行政總裁溫拓思、滙控（0005）行政總裁祈耀年、花旗集團CEO范潔恩、貝萊德CEO Larry Fink，以及星展集團CEO Piyush Gupta。

新加坡「金融科技節」出席名單上有微軟創辦人Bill Gates。（資料圖片）

港金融論壇 獲逾200名金融領袖參與

金融科技論壇上，新加坡陣容似乎更「疊馬」，但本港「國際金融領袖投資峰會」也扳回一仗。余偉文指出將有200位金融界領袖人物參與，多名重量級金融機構高層，均參與是次峰會，又指出是次會議有100多家全球重要金融機構主要負責人，當中超過30家機構由董事長或行政總裁代表。

從名單來看，出席嘉賓名單確是星光熠熠，除滙控祈耀年及渣打溫拓思外，還有高盛行政總裁David Solomon、黑石總裁Jonathan Gray及花旗集團CEO 范潔恩等。

觀乎名單，不難發現新加坡的「金融科技節」與本港的「國際金融領袖投資峰會」出席名單有部分「相撞」，例如滙控、渣打及花旗舵手答應出席兩大盛事，但論「人氣」港仍有優勢。

議員︰放寬至「0+0」 參與者感受更理想

再比較兩個活動內容，國際金融投資峰會日程略見心思，第一日會先到M+博物館參觀及晚宴。第二日為重頭戲，當日會舉行三場論壇，祈耀年﹑溫拓思等人會擔任論壇演講嘉賓，議題觸及可持續發展及科技創新等。除三場論壇外，特首李家超及財政司司長陳茂波，亦會作出演說。

新加坡的金融科技節則為期三日，會就多個議題進行討論，涉及金融資產與Web 3﹑ESG與可持續金融等多個環節。

不過，由於本港仍採取入境檢疫「0+3」，而新加坡入境無需隔離檢疫， 港府在「搶人」策略上，能否收到吸引讓一眾金融企業高層來港，仍有待觀察。一如金融界立法會議員陳振英受訪時便指出，峰會參與者是宣傳香港的名片，如新冠確診數字保持現有下降趨勢，預料到11月有望放寬至「0+0」，參與者的來港感受、經驗會更理想。