最大對沖基金橋水完成交接　達里奧退任聯席投資總監

全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater）周二（4 日） 宣布，創辦人、有「鱷王」稱號的達里奧（Ray Dalio）將公司控制權交棒給新一代投資人，並已辭去聯席投資總監的職位。



橋水基金表示，達里奧已把公司多數股權轉讓給董事會，意味他不再擁有公司控制權，同時，他會退任聯席投資總監，日後只作為管理委員會一員及高級投資者。目前橋水的另外兩位名聯席投資總監分別是Bob Prince 和Greg Jensen。

橋水早從2010年就開始啟動交接計劃，包含將達里奧在公司的部分股權，出售給外部投資人，例如德州教師退休基金、加拿大公共養老基金（OMERS）和新加坡主權財富基金 (GIC)。

達里奧放棄橋水控制權，退任聯席投資總監。（Getty Images）

有報道指橋水基金今年的強勁表現，是讓達里奧決定退居二線的原因之一。橋水旗艦基金「Pure Alpha 」在2020年初遭逢巨額虧損，創下歷史最糟表現，如今已彌補這些虧損，甚至賺得更多。

據消息人士透露，截至今年第三季，Pure Alpha漲幅已達 34.6%，且自1991年推出該基金以來，平均每年漲幅達 11.3%。

73 歲的達里奧在1975年成立橋水基金，目前基金管理的資產規模超過1,500億美元，達里奧於2017年卸任行政總裁，去年底也辭去董事會主席。